Lo que necesitas saber: Lando Norris ganó su primera carrera en Fórmula 1 tras 110 carreras

Lando Norris dio la sorpresa en el Gran Premio de Miami al conquistar su primer triunfo en Fórmula 1 y McLaren ganó su primera carrera dede el Gran Premio de Italia del 2021, lo cual supuso una bocanada de aire para el Gran Circo, que ha sido dominado en los últimos años por Red Bull y por Max Verstappen, sin embargo, durante la competencia en Miami destacó, para bien y para mal, la presencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es candidato para volver a la Casa Blanca.

Trump estuvo en el garaje de McLaren previo y después de la carrera en un acto que se interpreta como un movimiento para ganar simpatizantes en Fórmula 1, de cara a las elecciones del 5 de noviembre, y tras la victoria de Lando Norris, el controvertido político conversó con el piloto británico, quien detalló un poco sobre aquella conversación.

Donald Trump con Lando Norris / Getty Images

¿Qué le dijo Donald Trump a Lando Norris?

Trump estuvo reunido antes de la carrera con Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, así como con los altos mandos de la Fórmula 1, sin embargo, Lando Norris aseguró que para ese momento no notó la presencia del candidato.

“Para ser honesto, no lo vi en el garaje. Estaba ocupado preparándome para la carrera, pero me vio después y se acercó a felicitarme”, comentó el volante británico. “Dijo que era mi amuleto de la suerte porque es mi victoria. Así que no sé si vendrá a más carreras ahora”, indicó Lado de acuerdo con racingnews.

“Fue un momento genial y eso es todo”

Tras difundirse la presencia de Trump en los boxes de McLaren, el equipo salió a aclarar que es un equipo “apartadista” aunque también elogió la presencia del presidente, de modo que se evitó hablar mal de él y en el mismo sentido se manifestó el británico, a pesar de los choques del expresidente con ligas y atletas durante su mandato.

El trofeo que más ha esperado Norris

“Hay mucha gente especial o interesante que ha estado aquí este fin de semana. Donald es alguien a quien hay que respetar mucho en muchos sentidos, así que supongo que es un honor, porque siempre que tienes a alguien así, tiene que ser un honor para él acercarse a ti, tomarse un tiempo de su vida y mostrarte su respeto por lo que has hecho”, declaró Lando. “Fue un momento genial, eso es todo”.

Lando Norris tardó 110 carreras en Fórmula 1 en ganar su primera carrera con McLaren, pero por fin se logró deshacer de la presión y de paso del apodo de “Lando Nowins”. Por acá te dejamos memes.

