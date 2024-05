Un sueño y Siouxsie and The Banshees: El curioso origen del nombre de Slowdive

Lo que necesitas saber: Definitivamente es muy interesante el origen del nombre de Slowdive y si no conocen la historia, por acá se las contamos.

Si hablamos de nombres que definitivamente son importantes dentro de la historia del shoegaze y el dream pop, de plano tendríamos que mencionar a Slowdive, un verdadero grupazo que gracias a su sonido y propuesta, junto a otras bandotas, pusieron las bases para estos géneros y llevaron la distorsión soñadora a las grandes masas.

Fue en 1989 cuando, después de tocar en diferentes proyectos, Rachel Goswell, Neil Halstead, Nick Chaplin, Christian Savill y Adrian Sell decidieron juntarse en Reading, Reino Unido para hacer música juntos. Desde entonces, han pasado por un montón de cosas, como cambios de alineación y descansos largos. Sin embargo, en el camino nos dejaron discos imprescindibles, como Just for a Day, Souvlaki y Pygmalion.

Slowdive durante sus primeros años como banda/Foto: Getty Images

Repasemos el origen del nombre de Slowdive

Slowdive no solo llamó la atención en un inicio por su música, también por su nombre: simple y efectivo. Pero lo que quizá algunos no saben es que para nombrar a la banda, sus integrantes de verdad se quebraron un poco la cabeza, pues para llegar a esta curiosa palabra que parece sencilla, tomaron como referencia un sueño y sus influencias musicales.

De acuerdo con lo que la agrupación británica ha contado con el paso de los años, cuando empezaron a tocar no tenían un nombre formal. Es por eso que mientras ensayaban y formaban el sonido que no solo los haría famosos, también los convertiría en emblemas del shoegaze, ellos peloteaban nombres que pudieran quedar con lo que estaban creando juntos.

Y fue ahí, en medio de melodías que te transportan a otro lado y guitarras llenas de capas de efectos, que surgió el nombre de Slowdive. Según lo que ha platicado Neil Halstead en entrevistas, luego de ensayar en un club juvenil donde les daban chance de practicar, comenzaron a mencionar nombres para la banda. Sin embargo, Nick Chaplin llegó con algo que dejaría a todos con la boca abierta.

Rachel Goswell recordó una rola de Siouxsie and The Banshees que cambiaría a Slowdive

“[Nick] dijo: ‘Soñé que Slowburn era el nombre'”, declaró Halstead, sorprendiendo a sus compañeros. Aunque la mayoría estaban convencidos de que esa era la palabra ideal para nombrar a la agrupación, Rachel Goswell también dio opinión al respecto y al final, encontró el término con el que se convertirían en leyendas.

Resulta que Rachel sugirió que mejor le pusieran Slowdive a la banda, tomando como referencia una rola con el mismo nombre que Siouxsie and The Banshees lanzó en 1982 dentro de su quinto álbum de estudio, A Kiss in the Dreamhouse. Y sí, fue esa simple palabra la que los convenció para la música que estaban haciendo.

Rachel Goswell fue clave para definir el nombre de Slowdive/Foto: Getty Images

“Y Rachel dijo: ‘Bueno, ¿qué tal Slowdive?’ Ella era una gran fan de Siouxsie and The Banshees. No conocía a Siouxsie en ese momento, pero pensé que el nombre encajaba y terminé escribiendo la canción ‘Slowdive’ alrededor de ese nombre que se nos acababa de ocurrir”, concluyó Neil Halstead sobre este curioso momento de la banda.

Así, con una palabra corta pero certera que reflejaba por completo la esencia de su música y lo que querían transmitir a través de ella, Slowdive encontró el nombre ideal y a partir de ahí, iniciaron una carrera espectacular que ha tenido de todo, tanto momentos increíbles como uno que otro altibajo. Sin embargo, trascendieron gracias a su sonido brutal y por llamarse de una manera muy original.

