¿Quién es Laurel Hubbard, la primera atleta transgénero que participará en Juegos Olímpicos?

Uno de los objetivos de Tokio 2020 es convertirse en la edición más inclusiva del evento multideportivo más importante del mundo y desde organizadores hasta atletas, han dado pasos importantes para conseguirlo. El caso de Laurel Hubbard es uno de ellos, pues se convertirá en la primera atleta transgénero que participe en los Juegos Olímpicos.

Durante los últimos meses se desató la polémica sobre este tema, ya que no todos consideran que las condiciones sean iguales para todos los y las deportistas. Sin embargo, la neozelandesa de 43 años de edad aseguró su lugar en el levantamiento de pesas.

Su participación está permitida desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) cambió sus reglas en 2015: estas indican que pueden competir siempre y cuando su nivel de testosterona en la sangre sea menor de 10 nanomoles por litro.

Para clasificar a Tokio 2020, Laurel Hubbard levantó 185 kilogramos (628 libras) en los eventos de clasificación. Con ello, se quedó con el cuarto boleto a la justa olímpica y se espera que compita el 2 de agosto en la categoría a partir de 87 kilos o 192 libras.

“Tenemos una fuerte cultura, inclusión y respeto por todos. Estamos comprometidos a apoyar a todos los atletas neozelandeses elegibles, así como garantizar su bienestar físico y mental, junto a sus necesidades de alto rendimiento“, dijo Kereyn Smith, CEO del Comité Olímpico de Nueva Zelanda (NZOC), sobre Hubbard.

La historia de Laurel Hubbard

Nació el 9 de febrero de 1978 como Gavin Hubbard y comenzó su transición en 2012, cuando tenía 34 años de edad y ya había competido en algunas ocasiones. Una vez que este proceso terminó, siguió en el deporte pero en categoría femenil.

En 2017 y con 39 años de edad, ganó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Halterofilia. Además, estableció cuatro récords nacionales no oficiales en Nueva Zelanda, tras levantar 268 kilogramos, 19 más que el segundo lugar.

Todo esto causó controversia en su país y llamó la atención a nivel internacional; obviamente, la polémica incrementó conforme se acercó Tokio 2020 y surgió la posibilidad de competir en ellos. En su momento, la belga Anna Van Bellinghen declaró que la participación de Laurel Hubbard sería “un mal chiste“ y destacó las ventajas que podría tener por el tema hormonal.

Contra cualquier crítica, la neozelandesa siguió su camino y superó una fuerte lesión en 2018, que estuvo a punto de obligarla a retirarse. Ahora, con boleto en mano para los Juegos Olímpicos, agradeció a todos los que la apoyan en el camino de romper estereotipos y esquemas.

“Me siento agradecida y honrada por la amabilidad y el apoyo que he recibido de tantos neozelandeses. Cuando me rompí el brazo en los Commonwealth Games hace tres años, me dijeron que mi carrera deportiva probablemente había llegado a su fin. Pero su apoyo, su ánimos y su aroha (amor) me guiaron en la oscuridad“, dijo al NZOC.