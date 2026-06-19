Lo que necesitas saber: Durante la previa del partido de México contra Corea, madres buscadoras se manifestaron en Guadalajara y CDMX.

Mientras miles de personas se reunían para vivir el ambiente mundialista previo al partido entre México y Corea del Sur, a unos metros del FIFA Fan Festival en Guadalajara ocurrió otra concentración… pero por una razón muy distinta.

La tarde de este jueves 18 de junio, madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda realizaron una protesta pacífica rumbo a la Catedral de Guadalajara para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones que vive México.

Foto: @RogerScrovscky

Desde el exconvento del Carmen comenzaron a caminar cargando fotografías, lonas y carteles con los rostros de sus familiares desaparecidos.

Tal como habían adelantado días antes, la intención no era interrumpir ni sabotear las actividades del Mundial 2026, sino aprovechar la atención internacional para lanzar un mensaje que, dicen, no puede seguir ignorándose.

Entre consignas como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y llamados a no ser indiferentes, las madres buscadoras recordaron que detrás del ambiente de fiesta existe otra realidad que sigue sin respuesta.

Actualmente, de acuerdo con las cifras mencionadas durante la protesta, en México se registran más de 135 mil personas desaparecidas, mientras que Jalisco concentra más de 12 mil casos.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando, tras llegar a las inmediaciones del Fan Festival en Guadalajara, familiares organizaron una “cascarita antimundialista”.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y dejaron una escena que varios asistentes resumieron con una misma idea: un país conviviendo entre dos realidades al mismo tiempo.

Madres buscadoras colocan fichas de búsqueda en CDMX

En la capital del país también las madres buscadoras se manifestaron a la altura del Ángel y colocaron fichas de búsqueda alrededor de varios monumentos.

La mayoría cambiaron las fichas de búsqueda y las editaron para que parecieran estampitas del mundo, pero lo que más destaca es una lona que colocaron y que tenía la leyenda “México es campeón en desaparición”.

Porque mientras unos celebraban un Mundial… otros seguían buscando a alguien que todavía no vuelve a casa.