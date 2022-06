La polémica parece no terminar y mientras Charlyn Corral quedó completamente descartada de la Selección Mexicana con Mónica Vergara, el principal mentor de la DT defiende esta decisión. El nombre de Leonardo Cuéllar ha sonado fuerte durante las últimas semanas, con todo y que es directivo de Pumas.

Exdirector técnico del América y del Tri Femenil, también descartó a la atacante durante sus procesos. Sin embargo, recientemente surgió el rumor de que él tiene influencia en las decisiones actuales.

Mexsport

Además de descartar su influencia en Vergara, Leonardo Cuéllar argumentó que hay desconocimiento sobre el futbol femenil previo a la Liga MX Femenil. Y para ejemplificar este caso, recordó que algo similar sucedió en la varonil con futbolistas de gran peso.

“No es extraño. Es una opinión y decisión que debe ser respetada el cuerpo técnico nacional. En un momento dado, Cuauhtémoc Blanco fue dejado fuera de un Mundial, siendo un jugador sumamente destacado. En otro momento, Tomás Boy, que en paz descanse, tuvo también esas experiencias de esas. Son decisiones técnicas.

“Creo que también hay que considerar que el gran porcentaje de la gente se ha interesado en el futbol femenil a partir de la creación de la Liga Femenil MX. Hay muy poco conocimiento de antes de la liga y de todo lo que se hacía o no se hacía para poder tener unos representantes. Es una decisión que se tiene que respetar, de la cual yo no soy partícipe. Desde que salí, no soy partícipe de ninguna decisión en el tema de selecciones nacionales“, declaró Leonardo Cuéllar en entrevista para ESPN.

Mexsport

¿Qué pasó entre Charlyn Corral y Leonardo Cuéllar?

Mónica Vergara dijo que no convocar a Charlyn es consecuencia directa de la competencia que hay en Selección Mexicana. Peeero la afición considera que ese argumento no tiene fundamento y que todo se remonta a los problemas que la futbolista tuvo con Leonardo Cuéllar hace años.

Una vez que terminó la participación de México en el Mundial de Canadá 2015, la delantera aseguró que hacían falta cambios en la estructura de selección. Corral explicó más adelante que no solo se refería a Leonardo Cuéllar, sino también al apoyo y seguimiento que se le daba a las jugadoras.

Después de ello, se quedó fuera de varias convocatorias y a pesar de que regresó bajo el mando de Roberto Medina, ahora sigue quedando de lado.

Mexsport