La explicación de Mónica Vergara por la ausencia de Charlyn Corral en el Tri: "No hay ningún veto"

La Selección Mexicana femenil está por entrar en semanas decisivas de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. El Premundial de la Concacaf está cada vez más cerca, así como la convocatoria final, pero lo que ya es un hecho es que Charlyn Corral no será tomada en cuenta por la DT Mónica Vergara.

Hace algunas semanas se dio a conocer la prelista de 60 futbolistas, de la cual saldrán las 23 elegidas. Sin embargo, la atacante del Pachuca no se quedó callada y alzó la voz en redes sociales al notar su ausencia una vez más.

Vergara confirmó que Charlyn Corral no está considerada para este proceso y su argumento es la competencia que hay entre las delanteras mexicanas. La estratega eligió a 18 rompe redes que considera tienen mejor nivel que la ex del Atlético de Madrid, aunque la mayoría de ellas no habían formado parte del proceso.

“A las que no vieron en la lista de 60 jugadoras, no están contempladas para este proceso inmediato. Las razones son simples. No hay ningún veto, ningún conflicto. Han sido divinos problemas porque tenemos una generación extraordinaria; en este momento están las que considero que están en un mejor momento“, declaró Vergara en conferencia de prensa.

Aun así, los cuestionamientos no terminan y las reacciones en redes sociales mantienen la incredulidad por el trato que recibe Charlyn Corral.

Mónica Vergara: Charlyn Corral no está vetada, están las que están en mejor momento.

La competencia, el obstáculo de Charlyn Corral según Mónica Vergara

En la misma conferencia, Mónica Vergara aseguró que Charlyn Corral no está convocada por el nivel de sus compañeras. Y si bien es cierto que los números hablan por sí solos, la ‘Pichichi’ hizo lo propio en el Apertura 2022 como subcampeona de goleo.

“De manera personal me da muchísimo gusto que después de años complicados que ha tenido Charlyn Corral, por fin en este la estamos viendo regresar a este nivel. ¿Con qué se está enfrentando? No solo ella, sino muchas jugadoras que están ya en otra época, en otro momento de su vida. Se enfrenta a esta competencia. Las jugadoras que están en esa posición tienen los 5 años en la Liga compitiendo por el goleo y quizá de algunas no tenemos tanta referencia porque no juegan aquí en México.

“Las estadísticas están por encima. Te puedo decir por eso, entiendo y agradezco muchísimo los comentarios, pero no hay ningún tema de conflicto. Con honestidad se los digo, es simplemente porque la competencia que están haciendo jugadoras que vienen con un trabajo aproximado de 6 años, están compitiendo muy fuerte. Esa es la única razón. Me hubiera encantado que esta Liga se hubiera creado 10 años atrás para que muchas jugadoras pudieran estar en su mejor versión en este momento. No es así, las cosas llegan cuando tienen que, pero son grandes ejemplos a seguir“.

Y al final, a Mónica Vergara le fallaron algunos cálculos porque no todas sus convocadas llevan cinco años en la Liga MX Femenil. Por ejemplo, Miah Zuazua llegó a Tigres en 2019 y Scarlett Camberos apenas en 2022. A pesar de que ambas presumieran buen nivel antes, fueron consideradas para este ciclo en las últimas convocatorias, por lo que no todas tuvieron la misma continuidad.

Las dudas en el entorno de Charlyn Corral son cada vez más grandes y la más importante es qué tendrá que hacer para volver a Selección Mexicana. Además, se desconoce si tiene la intención de llegar al siguiente ciclo mundialista y olímpico.

