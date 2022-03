El joven que pide ayuda a Lewis Hamilton con dibujos para liberar a su padre de la pena de muerte en Baréin

Nadie puede negar que Lewis Hamilton es un pilotazo, independientemente de que no sea tu volante favorito en Fórmula 1 y no es una casualidad que cuenta con siete títulos en el Gran Circo. Pero además, el británico tiene un poder mediático importante y su voz se ha hecho escuchar en el serial y en su escudería para protestar contra las injusticias contra personas afrodescendientes.

Por ello, Mercedes cambió el color de sus autos plateados a negros durante las temporadas 2020 y 2021, su impacto mediático ha llevado a un joven de Baréin a pedirle ayuda a través de un dibujo para salvar a su padre de la pena de muerte.

El joven se ha identificado como Ahmed Ramadhan, de 12 años de edad, y quien es seguidor del piloto británico. En una entrevista para la agencia AP, Ahmed explicó que su padre se encuentra preso y está condenado a muerte.

Mohammed Ramadhan, padre de Ahmed, fue miembro de las fuerzas de seguridad de Baréin y de acuerdo con la versión del joven de 12 años fue acusado de manera injusta. El mensaje forma parte de un dibujo del auto del piloto británico.

“Sir Lewis, otro F1 (sic) en el que mi padre inocente sigue sentenciado a muerte. Por favor ayude a liberarlo”, indica el mensaje en la parte inferior del dibujo. “Hice este dibujo para motivar a Lewis. Hay muchas historias en las que Lewis puede influir y puede ayudar a cambiar”, explicó.

Ahead of Sunday’s #BahrainGP, “Ahmed Ramadhan proudly held up the drawing of @LewisHamilton‘s famed No. 44 Mercedes car” which read “Sir Lewis, another F1 where my innocent father is on death row. Please help free him.” #Standwithvictims #Bahrain https://t.co/2uMRNvYjZN pic.twitter.com/s8AjR3G86d

— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) March 18, 2022