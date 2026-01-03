Lo que necesitas saber:

Tigres Femenil estrenará su corona el domingo 4 de enero contra el Necaxa.

¡Se acabaron las vacaciones! La Liga Mx Femenil regresa a la actividad con el inicio del Clausura 2026. La primera jornada se juega del domingo 4 al 6 de enero.

Tigres Femenil, las máximas campeonas del futbol mexicano, harán su debut contra el Necaxa. Y para que no se pierdan ni un solo partido de la primera fecha, acá les dejamos todos los horarios y transmisiones.

Tigres Femenil máximo ganador de la Liga Mx con 7 campeonatos
Tigres Femenil / Fotografía @TigresFemenil

Primera jornada de la Liga Mx Femenil 2026

Tigres Femenil se llevó el Apertura 2025, derrotó al América en la final y sumó su séptimo título de liga, confirmando que son las dueñas absolutas de la Liga Mx Femenil.

Sin embargo, eso ya es cosa del pasado y si quieren mantenerse en la cima, deberán repetir sus buenos resultados en el nuevo torneo o… ¿Será que nos llevaremos una sorpresa?

En fin, la jornada 1 del Clausura del 2026 inicia con el juego entre Chivas vs Atlético de San Luis en el Estadio Akron el domingo 4 de enero a las 11:00 hrs. Y termina con el partido entre Mazatlán vs Juárez del martes 6 de enero.

Fechas jornada 1 de la Liga Mx Femenil

PartidosFecha y horarioTransmisión
Chivas vs Atlético San Luis4 de enero 2026
11:00 hrs		Prime Video
Pumas vs Querétaro4 de enero 2026
12:00 hrs		YouTube Liga Mx Femenil
VIX
Necaxa vs Tigres4 de enero 2026
16:00 hrs		YouTube Liga Mx Femenil
VIX
Monterrey vs Puebla4 de enero 2026
18:00 hrs		YouTube Liga Mx Femenil
VIX
León vs Cruz Azul 5 de enero 2026
18:00 hrs		Fox One
Toluca vs Tijuana5 de enero 2026
18:00 hrs		YouTube Liga MX Femenil
VIX
Santos vs América5 de enero 2026
20:06 hrs		Fox One
Atlas vs Pachuca6 de enero 2026
19:00 hrs		Fox One
Mazatlán vs Juárez6 de enero
21:06 hrs		Fox One

Ya saben que algunos partidos son transmitidos en el canal oficial de la Liga Mx Femenil en YouTube, otros más, van gratis en Vix, así que, no hay pretexto para perderse el inicio del torneo.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

¿FIFA podría sancionar a Estados Unidos por su intervención a Venezuela? ¿Qué pasa con el Mundial?

¿FIFA podría sancionar a Estados Unidos por su intervención a Venezuela? ¿Qué pasa con el Mundial?

Los equipos clasificados al próximo Mundial de Clubes 2029 y dónde se jugará

Santi Giménez, operado con éxito del tobillo: ¿Cuánto tiempo estará fuera?
A la China... Benjamín Mora es el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns

A la China… Benjamín Mora es el nuevo entrenador del Wuhan Three Towns

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook