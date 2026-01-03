Lo que necesitas saber: Tigres Femenil estrenará su corona el domingo 4 de enero contra el Necaxa.

¡Se acabaron las vacaciones! La Liga Mx Femenil regresa a la actividad con el inicio del Clausura 2026. La primera jornada se juega del domingo 4 al 6 de enero.

Tigres Femenil, las máximas campeonas del futbol mexicano, harán su debut contra el Necaxa. Y para que no se pierdan ni un solo partido de la primera fecha, acá les dejamos todos los horarios y transmisiones.

Tigres Femenil / Fotografía @TigresFemenil

Primera jornada de la Liga Mx Femenil 2026

Tigres Femenil se llevó el Apertura 2025, derrotó al América en la final y sumó su séptimo título de liga, confirmando que son las dueñas absolutas de la Liga Mx Femenil.

Sin embargo, eso ya es cosa del pasado y si quieren mantenerse en la cima, deberán repetir sus buenos resultados en el nuevo torneo o… ¿Será que nos llevaremos una sorpresa?

En fin, la jornada 1 del Clausura del 2026 inicia con el juego entre Chivas vs Atlético de San Luis en el Estadio Akron el domingo 4 de enero a las 11:00 hrs. Y termina con el partido entre Mazatlán vs Juárez del martes 6 de enero.

Fechas jornada 1 de la Liga Mx Femenil

Partidos Fecha y horario Transmisión Chivas vs Atlético San Luis 4 de enero 2026

11:00 hrs Prime Video Pumas vs Querétaro 4 de enero 2026

12:00 hrs YouTube Liga Mx Femenil

VIX Necaxa vs Tigres 4 de enero 2026

16:00 hrs YouTube Liga Mx Femenil

VIX Monterrey vs Puebla 4 de enero 2026

18:00 hrs YouTube Liga Mx Femenil

VIX León vs Cruz Azul 5 de enero 2026

18:00 hrs Fox One Toluca vs Tijuana 5 de enero 2026

18:00 hrs YouTube Liga MX Femenil

VIX Santos vs América 5 de enero 2026

20:06 hrs Fox One Atlas vs Pachuca 6 de enero 2026

19:00 hrs Fox One Mazatlán vs Juárez 6 de enero

21:06 hrs Fox One

Ya saben que algunos partidos son transmitidos en el canal oficial de la Liga Mx Femenil en YouTube, otros más, van gratis en Vix, así que, no hay pretexto para perderse el inicio del torneo.