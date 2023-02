El Clausura 2023 de la Liga MX Femenil se nos está yendo como el agua y llegó la primera Fecha FIFA del año, así que la actividad regresa hasta el 23 de febrero, pero antes de la pausa tuvimos jornada doble. Juárez destacó en la sexta fecha y apunta fuerte a la Liguilla junto a otros favoritos al título.

Aunque las goleadas siguen presentes en un torneo lleno de contrastes, Toluca y Atlas nos regalaron un partidazo; las Rayadas salieron victoriosas de La Noria y Pachuca sigue con buen paso mientras Jenni Hermoso marcó otro doblete en la Liga MX Femenil.

Juárez le quitó el invicto a Tigres y es todo un fenómeno en la Liga MX Femenil

El partido de la jornada nos llevó al norte del país con la visita de Tigres a las Bravalácticas, que dieron un partidazo y sorprendieron a las campeonas. Además de arrebatarle el invicto a las felinas, Juárez lució con todas sus líneas en un gran nivel y demostró que su gran arranque de torneo no es casualidad.

Jasmine Casarez, Myra Delgadillo y Jermaine Seoposenwe firmaron una de las victorias más importantes en la historia del equipo; además, remontaron porque Maricarmen Reyes adelantó a Tigres. Y sí, estos proyectos son los que tanto necesita la Liga MX Femenil para crecer.

La afición de Juárez parece conectar cada vez más con su equipo en la Liga MX Femenil y la indumentaria de la escuadra ya creció. Más allá del uniforme o el jersey, las Bravalácticas presumieron una playera que ya queremos pedir, mientras su afición gozó como nunca antes.

Natalia Acuña posa con la nueva playera de las Bravas de Juárez / Agencia Mexsport

El arbitraje ‘le puso el pie’ al América

Aunque no ha perdido en lo que va del Clausura 2023, América registró su segundo empate del torneo en Torreón. El arbitraje es señalado como un aspecto a mejorar en la Liga MX Femenil desde hace un buen rato y este partido fue una de las tantas pruebas que lo explican.

Entre penales y jugadas dudosas, hubo de todo un poco en la visita de las Águilas a Santos. No obstante, el equipo de Coapa tuvo más de una oportunidad para ponerse en ventaja y parece que desapareció la contundencia de jornadas anteriores.

Así que lejos de los goles y el resultado, la afición se quedó con las decisiones de Jaime Montes como central y las provocaciones de Alexia Villanueva, quien anotó por las Guerreras; más adelante, Karen Luna emparejó el marcador.

– Fui Camberos en cada decisión del central…



– Con Villanueva me ahorro las palabras…



– El central nos llevo a la desesperación como a Katty… pic.twitter.com/rQFxFMoNbU — Araceli C (@csto_fls) February 10, 2023

Necaxa no levanta… y el club las excluye

Después de ver el crecimiento en Juárez, voltear a ver a Necaxa es incluso doloroso. 6 derrotas consecutivas en el arranque de torneo en la Liga MX Femenil son el reflejo de un proyecto que no interesa al club. Y sí, es su peor inicio de campaña en casi 6 años de historia.

Pero eso no es lo peor, porque fuera de lo deportivo, las cosas tampoco van bien. Durante la transmisión de TUDN, el reportero Juan Carlos Zamora reveló que la directiva no contempla a las Centellas para que formen parte de los festejos por el centenario del club… como si no fueran parte de él.

Todos los resultados e la Jornada 6 en la Liga MX Femenil

Local Resultado Visitante Necaxa 0-1 Querétaro Santos 1-1 América Toluca 3-4 Atlas Cruz Azul 0-3 Rayadas Chivas 2-1 Puebla A. de San Luis 4-1 Mazatlán León 0-3 Pachuca Juárez 3-1 Tigres Pumas 0-1 Tijuana

Chivas celebra la victoria ante Puebla en la Liga MX Femenil / Agencia Mexsport