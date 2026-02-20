Lo que necesitas saber:

El México vs Islandia se juega el miércoles 25 de febrero a las 20:00 hrs en la Corregidora de Querétaro.

Se viene la Selección ‘Rojiblanca’ vs Islandia. Javier Aguirre convocó a siete jugadores de Chivas para el amistoso en el Estadio Corregidora (acá les dejamos la lista completa).

Y para que los ‘Chivahermanos’ no se pierdan el partido, les dejamos, fecha, horario y transmisión. La ‘mala noticia’ es que ya no podrán lanzarse al partido, porque ya no hay boletos, así que tocará verlo desde casa.

Jugadores de Chivas convocados al México vs Islandia
México vs Islandia: Fecha, hora y transmisión

El México vs Islandia se juega el miércoles 25 de febrero a las 20:00 hrs en la Corregidora de Querétaro. La transmisión del partido será por Azteca 7 y el Canal 5, como siempre sucede con los partidos del tricolor.

Partido AmistosoFecha y horaSedeTransmisión
México vs IslandiaMiércoles 25 de febrero
20:00 hrs		Estadio Corregidora,
Querétaro		Azteca 7
Canal 5

Y bueno, por si se preguntan por los ‘europeos’, deben saber que el juego contra Islandia no es Fecha FIFA, por lo que los jugadores no pueden venir a México para el amistoso. Esa situación es la que le abre las puertas a más jugadores de la Liga Mx, para muchos será su última oportunidad y otros podrán ganarse más convocatorias.

Javier Aguirre sobre el posible regreso del 'Chucky Lozano' ¿Qué necesita?
¿Qué sigue después de Islandia?

Después del juego contra Islandia, tendremos el partido más esperado del año: el México vs Portugal del 28 de marzo. La esperada reinauguración del Estadio Banorte, antes Azteca.

Y la mayoría de los aficionados solo esperan una noticia, la confirmación de Cristiano Ronaldo en la convocatoria. Esperemos que esa ‘huelga’ que tuvo en el Al Nassr no afecte su rendimiento ni la convocatoria con la Selección de Portugal.

En fin, antes de eso hay que ver cómo le va a México con Islandia.

