Después del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, en el que no se superó la fase de grupos, y con trabajos se hicieron dos goles, la Liga MX va al rescate del Tri para la Copa del Mundo del 2026, a través de una serie de cambios para hacer nuestro torneo más competitivo y entre estos cambios se eliminó el repechaje, se reduce el número de extranjeros y se crea un torneo dizque largo.

Si viste la conferencia de prensa que dieron Yon de Luisa y Mikel Arriola, y no entendiste ni papa, no fue tu culpa, pues hasta el propio Arriola se hizo bolas, confundió el orden de los torneos y tuvo que explicar esto de los “torneos largos” como cuatro veces y aún así no quedó muy claro.

Pero el chiste es que a partir del año futbolístico 2023-24, el futbol mexicano premiará a tres campeones, siempre y cuando esta iniciativa sea aprobada por los dueños de los equipos del futbol mexicano.

Mikel Arriola Liga Mx / Getty Images

¿Tendremos realmente torneos largos en la Liga MX?

En realidad no, pues seguiremos contado con dos torneos por año futbolístico, es decir, un torneo de Apertura y uno de Clausura de 17 jornadas cada uno, con sus respectivas liguillas.

Lo que se pretende en realidad es premiar a un tercer campeón con base a un sistema de puntos en 34 jornadas, juntando las 17 jornadas del torneo de Apertura y las 17 del torneo Clausura.

De esta manera, el torneo Apertura 2023 se jugará de manera normal, con sus 17 jornadas y al final los ocho mejor colocados en la tabla general, califican a la liguilla y el ganador de esta fase es el campeón del torneo Apertura 2023.

Agencia Mexsport

El siguiente torneo, el Clausura 2024, que inicia en enero, también tendrá 17 jornadas, pero en lugar de arrancar con la jornada 1, lo hará con la jornada 18 y con los puntos con los que cuales terminaron los 18 clubes en el cierre del 2023.

Va un ejemplo. Supongamos que Pachuca termina la jornada 17 del Apertura 2023 con 20 unidades y no califica a la Liguilla. Para el siguiente torneo, el Clausura 2024, arranca esas mismas 20 unidades.

Los ocho mejores del torneo Clausura 2024 califican a la liguilla y el ganador es el campeón de este torneo Clausura 2024. Pero además, se premiará al campeón del año futbolístico, es decir, al que más puntos hizo entre el Apertura 2023 y el Clausura 2024.

1- Campeón de Liguilla Apertura 2023

2- Campeón de Liguilla Clausura 2024

3- Campeón del torneo largo o año futbolístico por puntos

Foto: Agencia Mexsport

¿Y esto de torneos largos para qué o qué?

Según Mikel Arriola esto generará que los proyectos de los equipos sean más largos y no anden corriendo a los entrenadores después de tres o cuatro jornadas (coff coff Mazatlán), además de animar a los equipos a darle más chance a jugadores jóvenes… aunque no dijo cómo, pues tampoco será una obligación para los equipos darle minutos a jóvenes de las canteras.

Arriola, quien confundió el orden de los torneos Apertura y Clausura, ahora deberá convencer a los dueños de los equipos para llevar a cabo la “revolución” que tanto esperaba el futbol mexicano.