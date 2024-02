Lo que necesitas saber: El Inter de Miami no ha ganado un solo partido en su pretemporada.

El furor por Lionel Messi no conoce frontera. No importa si está en Miami, El Salvador o hasta Japón, los aficionados hacen de todo para no perderlo de vista ni un solo segundo. Tan solo para el entrenamiento previó al duelo contra el Hong Kong XI un total de 40 mil personas se dieron cita en el estadio para ver el entrenamiento de la ‘Pulga’ y compañía.

En El Salvador no se quedaron atrás, pues además de juntar al argentino con el ‘Mágico’ González, también mandaron a cambiar los asientos en las bancas de visitantes solo porque Messi se iba a sentar ahí. Eso sí, tal vez donde no recibió taaaanto cariño fue en Arabia Saudita, la nueva tierra de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi en el Inter Miami

40 mil espectadores en el entrenamiento de Messi

El Inter de Miami y Messi andan en Asía y para el duelo contra el Hong Kong XI tuvieron uno de sus entrenamientos abierto al público, una oportunidad que los aficionados no dejaron pasar y en total se dieron cita 40 mil espectadores.

Y el recibimiento fue todavía más espectacular, hasta un buque de guerra con la foto de Messi en las velas se hizo presente en los muelles de la ciudad. La policía de Hong Kong advirtió a la población que habría cortes en la circulación dependiendo el itinerario del Inter de Miami.

Aunque además de las carreteras, los habitantes de aquella región en el mundo también verán afectado su bolsillo, ya que los boletos para el partido están en 573 dólares aproximadamente.

Los siguientes partidos del Inter de Miami

El próximo 21 de febrero comienza la actividad en la MLS pero antes de eso, el Inter de Miami tendrá que atender sus últimos duelos de preparación, contra el Vitesse Kobe y el Newell’s, en donde seguramente el amor de la afición por Messi seguirá desbordándose.

Inter de Miami vs Vitesse Kobe | 7 de febrero

Inter de Miami vs Newell’s | 15 de febrero

Lionel Messi y su 2023 en la MLS – Foto: Agencia Mexsport

La derrota en Arabia Saudita

Otra parada en la gira de pretemporada del Inter de Miami fue Arabia Saudita, país en donde se enfrentó contra el Al Hilal de Neymar y Al Nassr de Cristiano Ronaldo, aunque en ninguno de los dos partidos estuvieron presentes ni el brasileño ni el portugués.

El equipo rosa fue recibido con flores, galletas y hasta un show en vivo, aunque al ser la nueva tierra de CR7 el argentino no fue taaan querido como en otros países. Es más, además de la amarga derrota de 6-0, uno de los jugadores le festejó a Messi con el ‘Siiuuu’ de Comandante.

CR7 y Messi / Foto: Getty

Y aunque la gira ha sido muy buen en términos de dinero para el Inter de Miami, en lo deportivo no le ha dio nada bien, ni con Sergio Busquets, Jordi Alba o Luis Suárez no han logrado dejar una buena imagen de su juego, al contrario, han quedado a deber muchísimo.

La visita de Lionel Messi a El Salvador

El pasado 19 de enero, el Inter de Miami se enfrento a El Salvador y aunque el partido termino en empate 0-0, eso no impidió que aficionados de Honduras y hasta Guatemala hicieran el viaje al Estadio Cuscatlán para ver jugar a Messi.

Algunos viajaron hasta 12 horas en autobús con tal de no perderse el partido, además de desembolsar unos 400 dólares para el boleto. Y la Federación Salvadoreña le echó una buena ‘manita de gato’ al estadio; pantallas de led, iluminación, mejoras en el campo y cambio de pisos en los vestuarios.

El Cuscatlán nunca se había visto tan bien y todo gracias a Messi, que hizo que renovarán hasta las bancas con asientos nuevo, para estar a la altura de su visita, aunque con estas mejoras El Salvador espera poder recibir más partidos internacionales.

