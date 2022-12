Argentina está a unas horas de jugar una nueva final de Copa del Mundo y Lionel Scaloni es parte fundamental del éxito en Qatar 2022. El director técnico no solo ganó la Copa América, sino que volvió a ilusionar a todo un país con la posibilidad de volver a la cima a nivel internacional.

Así que si hay alguien emocionado y disfrutando a tope en el interior de la Albiceleste, es precisamente Scaloni. En el día de medios previo a la final contra Francia, el estratega dedicó unas palabras por demás emotivas a sus dirigidos y contagió a toda la gente que los sigue.

“Ayer o antier estuvimos hablando y agradecerles. No hay otra palabras. Yo creo que cualquier argentino diría lo mismo. Yo ya me emociono porque han dado todo, sinceramente; esperemos mañana coronarlo y si no es así, que estén orgullosos. La verdad es un momento para disfrutar, yo lo estoy disfrutando. A nuestra manera, pero lo disfruto“, respondió Scaloni conmovido hasta las lágrimas.

Esa emoción de Lionel Scaloni al hablar de sus jugadores, trasciende.



El orgullo de Scaloni por lo hecho en Qatar 2022

Y entre tantas entrevistas, además de la conferencia de prensa, Lionel Scaloni no paró de mostrarse orgulloso de su Argentina. El timonel destacó que las puertas de la selección se abrieron para cualquiera, por lo que logró conjuntar un grupo talentoso que solo ha sufrido una derrota en lo que va del Mundial.

“Desde el primer día que asumimos nuestra idea era que la Selección Argentina sea de todos. Darle la posibilidad a cualquier futbolista para que se pueda poner la camiseta. A lo largo de estos cuatro años lo hicimos. Sumamos un grupo espectacular que se mata por la camiseta y se brinda al máximo, juegue quien juegue.

“El otro día dije que estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar. Estoy orgulloso y muy entusiasmado por el momento que estamos viviendo. Estos son momentos tan lindos para disfrutar. Si bien estamos a las puertas de una final del mundo, el objetivo es el camino que trazamos hasta ahora“, agregó Scaloni.

La realidad es que toda Argentina tiene una cita con la historia este domingo 18 de diciembre en Lusail. Ese estadio que los ha visto celebrar, sufrir y emocionarse durante toda la Copa del Muno, los recibirá una última vez para pelear por el título, ese que pondría a Scaloni entre los más grandes de la historia en su país.

