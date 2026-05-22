Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire, entre los ausentes de Inglaterra para el Mundial 2026

Lo que necesitas saber: Harry Maguire ventiló que no estará en la lista de Inglaterra desde antes de que se publicara la convocatoria

Inglaterra siempre es candidata para ganar el Mundial, y este 2026 no será la excepción con todo y las ausencias destacadas. Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, entre otros, no jugarán la Copa del Mundo.

Imagen @England vía X

Los jugadores que se quedan fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026

Naturalmente hablamos de jugadores que cualquiera hubiera esperado en la convocatoria, pero Thomas Tuchel tomó su decisión y no van al Mundial 2026.

Phil Foden: Sabemos que ha tenido un bajón de juego en el Manchester City, pero había regresado a las convocatorias de Inglaterra para la fecha FIFA de marzo. No se ganó un lugar en esa concentración.

Sabemos que ha tenido un bajón de juego en el Manchester City, pero había regresado a las convocatorias de Inglaterra para la fecha FIFA de marzo. No se ganó un lugar en esa concentración. Harry Maguire: Él mismo adelantó su ausencia antes de que se publicara la lista final de Inglaterra: “Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Quedé conmocionado y destrozado por la decisión. Deseo a mis compañeros todo lo mejor este verano”, escribió en su cuenta de X.

Él mismo adelantó su ausencia antes de que se publicara la lista final de Inglaterra: “Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Quedé conmocionado y destrozado por la decisión. Deseo a mis compañeros todo lo mejor este verano”, escribió en su cuenta de X. Cole Palmer: Tuvo una muy buena Euro con Inglaterra en 2024 y se destacó con Chelsea en el Mundial de Clubes el año pasado. Esta temporada con el Chelsea suma 9 goles en 25 partidos jugados en la Premier League.

Tuvo una muy buena Euro con Inglaterra en 2024 y se destacó con Chelsea en el Mundial de Clubes el año pasado. Esta temporada con el Chelsea suma 9 goles en 25 partidos jugados en la Premier League. Luke Shaw: Con 30 años de edad, el Mundial 2026 bien pudo ser el último de su carrera. Ha sido parte del XI titular del Manchester United el 100% de los partidos de esta temporada en la Premier League, y aunque no juega con Inglaterra desde 2024, estaba en la prelista de Tuchel.

Con 30 años de edad, el Mundial 2026 bien pudo ser el último de su carrera. Ha sido parte del XI titular del Manchester United el 100% de los partidos de esta temporada en la Premier League, y aunque no juega con Inglaterra desde 2024, estaba en la prelista de Tuchel. Trent Alexander-Arnold: No es el mismo que vimos en Liverpool, de acuerdo, pero venía retomando ritmo en Madrid. Tuchel no lo convocatoria desde junio del año pasado.

No es el mismo que vimos en Liverpool, de acuerdo, pero venía retomando ritmo en Madrid. Tuchel no lo convocatoria desde junio del año pasado. Jarrod Bowen: Un delantero muy constante en el West Ham, con gol, y venía siendo convocado regularmente y teniendo minutos en selección desde el año pasado. No le alcanzó al final.

Un delantero muy constante en el West Ham, con gol, y venía siendo convocado regularmente y teniendo minutos en selección desde el año pasado. No le alcanzó al final. Morgan Gibbs-White: Dejar fuera a un delantero que marcó 14 goles esta temporada en Premier League, es algo que solo una selección como Inglaterra puede hacer. Tuvo distintas convocatorias en 2025, pero desde la última fecha fifa de ese año y hasta ahora, Tuchel no ha requerido de él.

Dejar fuera a un delantero que marcó 14 goles esta temporada en Premier League, es algo que solo una selección como Inglaterra puede hacer. Tuvo distintas convocatorias en 2025, pero desde la última fecha fifa de ese año y hasta ahora, Tuchel no ha requerido de él. Myles Lewis-Skelly: Tuvo minutos con Inglaterra el año pasado, pero no ha sido una temporada muy regular para él y en las últimas convocatorias fue parte de la Sub-21. Habrá que esperar para verlo en un Mundial hasta 2030.

También resaltan nombres como Fikayo Tomori, Ben White y Levi Colwill, pero era más de esperarse su ausencia. Tomori solo registra 4 partidos oficiales con la selección inglesa y no es convocado desde 2023; Colwill no juega con Inglaterra desde el año pasado, en gran parte por su lesión de ligamento cruzado, pero era complicado que Tuchel lo llevara sin el ritmo necesario; White fue convocado en marzo, donde Inglaterra no pudo ganar, y no se quedó el puesto.

Harry Maguire no va al Mundial 2026

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026

Pues sí, Inglaterra puede darse el lujo de dejar fuera a jugadores de esa clase para un Mundial, porque tiene talento de sobra para completar una lista de 26 jugadores incluso sin ellos.

Destacan las inclusiones de Kobbie Mainoo, Ivan Toney, Jarell Quansah, Tino Livramento y Jordan Henderson a sus 35 años, además de los que no podían faltar como Harry Kane.

Lo que sí es muy curioso, retomando eso de las ausencias, es que ningún jugador del Liverpool va al Mundial 2026 con Inglaterra por primera vez desde 1986… ¡hace 40 años!

Porteros

Jordan Pickford – Everton

Dean Henderson – Crystal Palace

James Trafford – Manchester City

Defensas

Reece James – Chelsea

John Stones – Manchester City

Marc Guéhi – Manchester City

Ezri Konsa – Aston Villa

Tino Livramento – Newcastle

Dan Burn – Newcastle

Nico O’Reilly – Manchester City

Djed Spence – Tottenham

Jarell Quansah – Bayer Leverkusen

Medios

Elliot Anderson – Nottingham Forest

Jude Bellingham – Real Madrid

Eberechi Eze – Arsenal

Jordan Henderson – Brentford

Kobbie Mainoo – Manchester United

Declan Rice – Arsenal

Morgan Rogers – Aston Villa

Delanteros