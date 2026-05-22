Lo que necesitas saber: La final de vuelta se jugará en Ciudad Universitaria el domingo a las 19:00

¡Ya se acabó la final de ida, ya pueden despertar! Cruz Azul y Pumas empataron sin goles en la final de ida de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque por poquito y los de la UNAM se llevan el triunfo, ya que a dos minutos del final Robert Mortales estampó el balón en el travesaño y despertó a miles de aficionados que ya se acurrucaban en el inmueble, además de que casi nos echa a perder nuestro memes.

La Máquina jugó muy bien en el primer tiempo y mereció una ventaja en sos primeros 45 minutos, pero al final se irá a Ciudad Universitaria con esos fantasmas que tanto le persiguen en las finales de la Liga MX.

¡Al travesaño!



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Cruz Azul vs Pumas: Quinta final de ida que termina 0-0

Desde que se instauraron los torneos cortos en la Liga MX, 19 finales de ida han terminado con empates y solo cinco terminaron con empate sin goles, contando esta final entre Cruz Azul y Pumas.

Una de aquellas finales involucra a Pumas, que en 2007 empató sin goles en la ida contra Atlante y en la vuelta los Potros se coronaron en Cancún.

Finales de ida que terminaron 0-0

Invierno 98: Necaxa vs Chivas (Necaxa fue campeón)

Clausura 2006: San Luis vs Pachuca (Pachuca fue campeón)

Apertura 2007: Pumas vs Atlante (Atlante fue campeón)

Clausura 2025: América vs Toluca (Toluca fue campeón)

Cruz Azul vs Pumas / Liga MX

¡Que pasen los memes!

Sin mayor preámbulo y pasemos a los memes que nos dejó el juego entre Cruz Azul y Pumas.