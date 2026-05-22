Lo que necesitas saber:

La final de vuelta se jugará en Ciudad Universitaria el domingo a las 19:00

¡Ya se acabó la final de ida, ya pueden despertar! Cruz Azul y Pumas empataron sin goles en la final de ida de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque por poquito y los de la UNAM se llevan el triunfo, ya que a dos minutos del final Robert Mortales estampó el balón en el travesaño y despertó a miles de aficionados que ya se acurrucaban en el inmueble, además de que casi nos echa a perder nuestro memes. 

La Máquina jugó muy bien en el primer tiempo y mereció una ventaja en sos primeros 45 minutos, pero al final se irá a Ciudad Universitaria con esos fantasmas que tanto le persiguen en las finales de la Liga MX. 

Cruz Azul vs Pumas: Quinta final de ida que termina 0-0

Desde que se instauraron los torneos cortos en la Liga MX, 19 finales de ida han terminado con empates y solo cinco terminaron con empate sin goles, contando esta final entre Cruz Azul y Pumas. 

Una de aquellas finales involucra a Pumas, que en 2007 empató sin goles en la ida contra Atlante y en la vuelta los Potros se coronaron en Cancún.

Finales de ida que terminaron 0-0

  • Invierno 98: Necaxa vs Chivas (Necaxa fue campeón)
  • Clausura 2006: San Luis vs Pachuca (Pachuca fue campeón)
  • Apertura 2007: Pumas vs Atlante (Atlante fue campeón)
  • Clausura 2025: América vs Toluca (Toluca fue campeón)
Cruz Azul vs Pumas
Cruz Azul vs Pumas / Liga MX

¡Que pasen los memes!

Sin mayor preámbulo y pasemos a los memes que nos dejó el juego entre Cruz Azul y Pumas.

Meme Cruz Azul vs Pumas
Cruz Azul vs Pumas
Meme Cruz Azul vs Pumas
Meme Cruz Azul vs Pumas
Meme Cruz Azul vs Pumas
Meme Cruz Azul vs Pumas

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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