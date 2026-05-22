Lo que necesitas saber:
La final de vuelta se jugará en Ciudad Universitaria el domingo a las 19:00
¡Ya se acabó la final de ida, ya pueden despertar! Cruz Azul y Pumas empataron sin goles en la final de ida de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque por poquito y los de la UNAM se llevan el triunfo, ya que a dos minutos del final Robert Mortales estampó el balón en el travesaño y despertó a miles de aficionados que ya se acurrucaban en el inmueble, además de que casi nos echa a perder nuestro memes.
La Máquina jugó muy bien en el primer tiempo y mereció una ventaja en sos primeros 45 minutos, pero al final se irá a Ciudad Universitaria con esos fantasmas que tanto le persiguen en las finales de la Liga MX.
¡Al travesaño!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 22, 2026
En los minutos finales Robert dispara con potencia y se salva el Cruz Azul#MásAcciónMásDiversión #CruzAzulPumas @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP
EN VIVO: https://t.co/n3l3Ryz4lX pic.twitter.com/jIWKyUUdZK
Cruz Azul vs Pumas: Quinta final de ida que termina 0-0
Desde que se instauraron los torneos cortos en la Liga MX, 19 finales de ida han terminado con empates y solo cinco terminaron con empate sin goles, contando esta final entre Cruz Azul y Pumas.
Una de aquellas finales involucra a Pumas, que en 2007 empató sin goles en la ida contra Atlante y en la vuelta los Potros se coronaron en Cancún.
Finales de ida que terminaron 0-0
- Invierno 98: Necaxa vs Chivas (Necaxa fue campeón)
- Clausura 2006: San Luis vs Pachuca (Pachuca fue campeón)
- Apertura 2007: Pumas vs Atlante (Atlante fue campeón)
- Clausura 2025: América vs Toluca (Toluca fue campeón)
¡Que pasen los memes!
Sin mayor preámbulo y pasemos a los memes que nos dejó el juego entre Cruz Azul y Pumas.