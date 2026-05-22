Lo que necesitas saber:

Cruz Azul jugó como local en el Estadio Azul por última vez en el Apertura 2024

Cruz Azul volvió a jugar en el Estadio Azul o en el Estadio Ciudad de los Deportes después de tres torneos para disputar la final de ida de la Liga MX, contra Pumas, pese a que jugó la temporada regular en Puebla, sin embargo las gestiones para mantener la serie de la final en la Ciudad de México prosperaron y finalmente La Máquina volvió a “su casa”, aunque con un presunto sobrecupo.

El inmueble se llenó, como era de esperarse, y es que La Máquina ha hecho una buena liguilla y llegó a la final sin perder un solo partido en la fase final, así que la banda ocupó cada uno de los asientos disponibles en el inmueble, incluidos los espacios para la prensa. 

Cruz Azul en la final de ida
Cruz Azul en la final de ida / Cruz Azul

Aficionados ocupan lugares de prensa y denuncian sobrecupo

En partidos de la Liga MX y partidos de futbol profesional, cada estadio designa zonas especiales a los medios de comunicación, como palcos o cabinas para las transmisiones en vivo, otros lugares en prensa y/o en tribunas para medios escritos o sin derechos de transmisión, además de espacios para fotógrafos y camarógrafos a nivel de cancha. 

A estas zonas no hay accesos para los aficionados con la finalidad de que los periodistas puedan llevar a cabo la chamba, sin embargo, en el juego de Cruz Azul y Pumas, los espacios en tribunas para prensa fueron puestos a la venta, por lo cual los periodistas tuvieron que ser reubicados en una zona reducida. 

Varias publicaciones de medios y periodistas afectados y sobre todo molestos comenzaron a circular en redes sociales durante el partido y algunos medios denunciaron sobrecupo al ver seguidores ocupando los pasillos del inmueble.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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