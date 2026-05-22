Lo que necesitas saber: Cruz Azul jugó como local en el Estadio Azul por última vez en el Apertura 2024

Cruz Azul volvió a jugar en el Estadio Azul o en el Estadio Ciudad de los Deportes después de tres torneos para disputar la final de ida de la Liga MX, contra Pumas, pese a que jugó la temporada regular en Puebla, sin embargo las gestiones para mantener la serie de la final en la Ciudad de México prosperaron y finalmente La Máquina volvió a “su casa”, aunque con un presunto sobrecupo.

El inmueble se llenó, como era de esperarse, y es que La Máquina ha hecho una buena liguilla y llegó a la final sin perder un solo partido en la fase final, así que la banda ocupó cada uno de los asientos disponibles en el inmueble, incluidos los espacios para la prensa.

Cruz Azul en la final de ida / Cruz Azul

Aficionados ocupan lugares de prensa y denuncian sobrecupo

En partidos de la Liga MX y partidos de futbol profesional, cada estadio designa zonas especiales a los medios de comunicación, como palcos o cabinas para las transmisiones en vivo, otros lugares en prensa y/o en tribunas para medios escritos o sin derechos de transmisión, además de espacios para fotógrafos y camarógrafos a nivel de cancha.

A estas zonas no hay accesos para los aficionados con la finalidad de que los periodistas puedan llevar a cabo la chamba, sin embargo, en el juego de Cruz Azul y Pumas, los espacios en tribunas para prensa fueron puestos a la venta, por lo cual los periodistas tuvieron que ser reubicados en una zona reducida.

Varias publicaciones de medios y periodistas afectados y sobre todo molestos comenzaron a circular en redes sociales durante el partido y algunos medios denunciaron sobrecupo al ver seguidores ocupando los pasillos del inmueble.

Sobrecupo en la final de la liga MX entre Cruz azul y pumas



Gente en los pasillas y sentada en escaleras y en la zona de prensa pic.twitter.com/n5Ya4iJgMK — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) May 22, 2026

Cruz Azul vendió los espacios que normalmente son destinados para la prensa en el Estadio Ciudad de los Deportes de cara a la Final ante Pumas



Por esta situación, varios medios fueron reubicados en zonas más reducidas dentro del inmueble



Yediberto Moreno pic.twitter.com/BDVvHI94vh — MedioTiempo (@mediotiempo) May 22, 2026

¡Caos total!



Al parecer se vendieron boletos en la zona de prensa del Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que reporteros y aficionados verán el partido revueltos #Futbol #final #cruzazul #pumas #TVCDeportes pic.twitter.com/aocx5s4maP — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 22, 2026

JUNTOS Y REVUELTOS



El Ciudad de los Deportes es un caos.



Sobrevendieron lugares y hasta les quitaron su lugar a la prensa.#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/cd3t3wi1uO — La Octava Sports (@laoctavasports) May 22, 2026