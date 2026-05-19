Lo que necesitas saber:

El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo del 2026 a las 20:00 hrs.

Ahora sí empieza lo bueno. Javier Aguirre y México se enfrentarán a Ghana el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, casa del Pueblota. Será su primer partido amistoso rumbo al Mundial 2026 y que le servirá para ir descartando jugadores de esa prelista de 55.

Veremos si el ‘Vasco’ jugará con su alineación titular con la mayoría de jugadores que disputarán la Copa del Mundo o saldrá con una alineación alternativa para evaluar el resto de sus opciones.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana
Fotografía @miseleccionmx vía X

México vs Ghana: Fecha y transmisión

El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo del 2026 a las 20:00 hrs. Y no se preocupen, van a poder seguir la transmisión del partido por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca, ya ustedes eligen el team de comentaristas que más les guste.

PartidoFecha y horaTransmisión
México vs GhanaViernes 22 de mayo
20:00 hrs		Canal 5
Canal 7
Javier Aguirre y Rafael Márquez
Fotografía @miseleccionmx vía X

Después del partido contra Ghana, la Selección Mexicana viajará a California para enfrentarse contra Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena.

La preslita mundialista de México

JugadorClub
1Raúl RangelChivas
2Alex PadillaAthletic
3Antonio RodríguezTijuana
4Carlos AcevedoSantos
5Carlos MorenoPachuca
6Guillermo OchoaLimassol
7Alexei DomínguezPachuca
8Alexis GutiérrezAmérica
9Alexis VegaToluca
10Álvaro FidalgoBetis
11Armando GonzálezChivas
12Brian GutiérrezChivas
13Bryan GonzálezChivas
14Carlos RodríguezCruz Azul
15César HuertaAnderlecht
16César MontesLokomotiv
17Denzell GarcíaJuárez
18Diego LainezTigres
19Edson ÁlvarezFenerbahce
20Eduardo ÁguilaAtlético San Luis
21Efraín ÁlvarezChivas
22Elías MontielPachuca
23Erick SánchezAmérica
24Erick LiraCruz Azul
25Everardo LópezToluca
26German BerterameInter Miami
27Gilberto MoraTijuana
28Gillermo MartínezPumas
29Isaías ViolanteAmérica
30Israel ReyesAmérica
31Jeremy MárquezCruz Azul
32Jesús AnguloTigres
33Jesús GallardoToluca
34Jesús GómezTijuana
35Johan VásquezGenoa
36Jordan CarrilloPumas
37Jorge RuvalcabaRed Bulls
38Jorge SánchezPAOK
39Julián AraujoCeltic
40Julián QuiñonesAl Qadisiyah
41Kevin CastañedaTijuana
42Luis ChávezDinamo Moscú
43Luis ReyPuebla
44Luis RomoChivas
45Marcel RuizToluca
46Mateo ChávezAZ Alkmaar
47Obed VargasAtlético de Madrid
48Orbelín PinedaAEK Atenas
49Ramón JuárezAmérica
50Raúl JiménezFulham
51Ricardo ÁnguloToluca
52Richard LedezmaChivas
53Roberto AlvaradoChivas
54Santiago GiménezMilan
55Victor GuzmánMonterrey

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio con el partido inaugural entre México vs Sudáfrica, sí como en aquel 2010. Se jugará en el Estadio Ciudad de México (el Estadio Banorte, antes del cambio de nombre).

Pero antes de arrancar con el torneo, el 1 de junio, Javier Aguirre entregará su lista definitiva de 26 convocados.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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