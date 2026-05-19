Lo que necesitas saber: El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo del 2026 a las 20:00 hrs.

Ahora sí empieza lo bueno. Javier Aguirre y México se enfrentarán a Ghana el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, casa del Pueblota. Será su primer partido amistoso rumbo al Mundial 2026 y que le servirá para ir descartando jugadores de esa prelista de 55.

Veremos si el ‘Vasco’ jugará con su alineación titular con la mayoría de jugadores que disputarán la Copa del Mundo o saldrá con una alineación alternativa para evaluar el resto de sus opciones.

Fotografía @miseleccionmx vía X

México vs Ghana: Fecha y transmisión

El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo del 2026 a las 20:00 hrs. Y no se preocupen, van a poder seguir la transmisión del partido por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca, ya ustedes eligen el team de comentaristas que más les guste.

Partido Fecha y hora Transmisión México vs Ghana Viernes 22 de mayo

20:00 hrs Canal 5

Canal 7

Fotografía @miseleccionmx vía X

Después del partido contra Ghana, la Selección Mexicana viajará a California para enfrentarse contra Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena.

La preslita mundialista de México

N° Jugador Club 1 Raúl Rangel Chivas 2 Alex Padilla Athletic 3 Antonio Rodríguez Tijuana 4 Carlos Acevedo Santos 5 Carlos Moreno Pachuca 6 Guillermo Ochoa Limassol 7 Alexei Domínguez Pachuca 8 Alexis Gutiérrez América 9 Alexis Vega Toluca 10 Álvaro Fidalgo Betis 11 Armando González Chivas 12 Brian Gutiérrez Chivas 13 Bryan González Chivas 14 Carlos Rodríguez Cruz Azul 15 César Huerta Anderlecht 16 César Montes Lokomotiv 17 Denzell García Juárez 18 Diego Lainez Tigres 19 Edson Álvarez Fenerbahce 20 Eduardo Águila Atlético San Luis 21 Efraín Álvarez Chivas 22 Elías Montiel Pachuca 23 Erick Sánchez América 24 Erick Lira Cruz Azul 25 Everardo López Toluca 26 German Berterame Inter Miami 27 Gilberto Mora Tijuana 28 Gillermo Martínez Pumas 29 Isaías Violante América 30 Israel Reyes América 31 Jeremy Márquez Cruz Azul 32 Jesús Angulo Tigres 33 Jesús Gallardo Toluca 34 Jesús Gómez Tijuana 35 Johan Vásquez Genoa 36 Jordan Carrillo Pumas 37 Jorge Ruvalcaba Red Bulls 38 Jorge Sánchez PAOK 39 Julián Araujo Celtic 40 Julián Quiñones Al Qadisiyah 41 Kevin Castañeda Tijuana 42 Luis Chávez Dinamo Moscú 43 Luis Rey Puebla 44 Luis Romo Chivas 45 Marcel Ruiz Toluca 46 Mateo Chávez AZ Alkmaar 47 Obed Vargas Atlético de Madrid 48 Orbelín Pineda AEK Atenas 49 Ramón Juárez América 50 Raúl Jiménez Fulham 51 Ricardo Ángulo Toluca 52 Richard Ledezma Chivas 53 Roberto Alvarado Chivas 54 Santiago Giménez Milan 55 Victor Guzmán Monterrey

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio con el partido inaugural entre México vs Sudáfrica, sí como en aquel 2010. Se jugará en el Estadio Ciudad de México (el Estadio Banorte, antes del cambio de nombre).

Pero antes de arrancar con el torneo, el 1 de junio, Javier Aguirre entregará su lista definitiva de 26 convocados.