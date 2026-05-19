Lo que necesitas saber:
El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo del 2026 a las 20:00 hrs.
Ahora sí empieza lo bueno. Javier Aguirre y México se enfrentarán a Ghana el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, casa del Pueblota. Será su primer partido amistoso rumbo al Mundial 2026 y que le servirá para ir descartando jugadores de esa prelista de 55.
Veremos si el ‘Vasco’ jugará con su alineación titular con la mayoría de jugadores que disputarán la Copa del Mundo o saldrá con una alineación alternativa para evaluar el resto de sus opciones.
México vs Ghana: Fecha y transmisión
El México vs Ghana se juega el viernes 22 de mayo del 2026 a las 20:00 hrs. Y no se preocupen, van a poder seguir la transmisión del partido por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca, ya ustedes eligen el team de comentaristas que más les guste.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|México vs Ghana
|Viernes 22 de mayo
20:00 hrs
|Canal 5
Canal 7
Después del partido contra Ghana, la Selección Mexicana viajará a California para enfrentarse contra Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena.
La preslita mundialista de México
|N°
|Jugador
|Club
|1
|Raúl Rangel
|Chivas
|2
|Alex Padilla
|Athletic
|3
|Antonio Rodríguez
|Tijuana
|4
|Carlos Acevedo
|Santos
|5
|Carlos Moreno
|Pachuca
|6
|Guillermo Ochoa
|Limassol
|7
|Alexei Domínguez
|Pachuca
|8
|Alexis Gutiérrez
|América
|9
|Alexis Vega
|Toluca
|10
|Álvaro Fidalgo
|Betis
|11
|Armando González
|Chivas
|12
|Brian Gutiérrez
|Chivas
|13
|Bryan González
|Chivas
|14
|Carlos Rodríguez
|Cruz Azul
|15
|César Huerta
|Anderlecht
|16
|César Montes
|Lokomotiv
|17
|Denzell García
|Juárez
|18
|Diego Lainez
|Tigres
|19
|Edson Álvarez
|Fenerbahce
|20
|Eduardo Águila
|Atlético San Luis
|21
|Efraín Álvarez
|Chivas
|22
|Elías Montiel
|Pachuca
|23
|Erick Sánchez
|América
|24
|Erick Lira
|Cruz Azul
|25
|Everardo López
|Toluca
|26
|German Berterame
|Inter Miami
|27
|Gilberto Mora
|Tijuana
|28
|Gillermo Martínez
|Pumas
|29
|Isaías Violante
|América
|30
|Israel Reyes
|América
|31
|Jeremy Márquez
|Cruz Azul
|32
|Jesús Angulo
|Tigres
|33
|Jesús Gallardo
|Toluca
|34
|Jesús Gómez
|Tijuana
|35
|Johan Vásquez
|Genoa
|36
|Jordan Carrillo
|Pumas
|37
|Jorge Ruvalcaba
|Red Bulls
|38
|Jorge Sánchez
|PAOK
|39
|Julián Araujo
|Celtic
|40
|Julián Quiñones
|Al Qadisiyah
|41
|Kevin Castañeda
|Tijuana
|42
|Luis Chávez
|Dinamo Moscú
|43
|Luis Rey
|Puebla
|44
|Luis Romo
|Chivas
|45
|Marcel Ruiz
|Toluca
|46
|Mateo Chávez
|AZ Alkmaar
|47
|Obed Vargas
|Atlético de Madrid
|48
|Orbelín Pineda
|AEK Atenas
|49
|Ramón Juárez
|América
|50
|Raúl Jiménez
|Fulham
|51
|Ricardo Ángulo
|Toluca
|52
|Richard Ledezma
|Chivas
|53
|Roberto Alvarado
|Chivas
|54
|Santiago Giménez
|Milan
|55
|Victor Guzmán
|Monterrey
¿Cuándo inicia el Mundial 2026?
El Mundial 2026 inicia el 11 de junio con el partido inaugural entre México vs Sudáfrica, sí como en aquel 2010. Se jugará en el Estadio Ciudad de México (el Estadio Banorte, antes del cambio de nombre).
Pero antes de arrancar con el torneo, el 1 de junio, Javier Aguirre entregará su lista definitiva de 26 convocados.