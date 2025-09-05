Luis Suárez se lleva una sanción a la altura del escupitajo que se aventó

Lo que necesitas saber: Luis Suárez podría no volver a jugar nunca más la Leagues Cup

Luis Suárez se aventó un escupitajo que no hace sino sumarse a la lista de actitudes grotescas que ha tenido en su carrera. Ahora fue en la Leagues Cup y se llevó una sanción ejemplar por lo que hizo.

Foto: Getty

Luis Suárez es sancionado con 6 partidos por escupitajo en la Leagues Cup

El delantero uruguayo fue sancionado con seis partidos, así que es un hecho que no jugará la Leagues Cup 2026. De hecho podría perderse más ediciones del torneo, dependiendo de cómo le vaya al Inter Miami en la próxima edición.

Pasa que cada equipo puede jugar máximo 6 partidos con el nuevo formato de la Leagues Cup (tres de primera fase, cuartos de final, semifinales y la final). Por eso Luis Suárez no podrá participar en la Leagues Cup 2026 pase lo que pase, y en caso de que su equipo no llegue hasta la final y juegue menos partidos, entonces también se perderá encuentros de la Leagues Cup 2027.

Luis Suárez tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de este año, pero bueno, en caso de renovar, quizá nunca más lo volvamos a ver en una Leagues Cup.

“De conformidad con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competición de la Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario le ha impuesto una suspensión de seis partidos. No podrá participar en la próxima edición de la Leagues Cup hasta que cumpla la suspensión de seis partidos“, fue la resolución del Comité Disciplinario, según cita ESPN.

Foto: Getty

Los demás sancionados tras la final de la Leagues Cup

Pero Luis Suárez no fue el único que se portó mal en la final de la Leagues Cup. Además de los seis partidos que le dieron a él, hubo más castigos:

Sergio Busquets (Inter Miami): Sancionado con dos partidos por conducta violenta

Sancionado con dos partidos por conducta violenta Tomás Avilés (Inter Miami): Suspendido tres partidos por conducta violenta

Suspendido tres partidos por conducta violenta Steven Lenhart (Seattle Sounders): Castigado cinco partidos por conducta violenta

Ah, sí, Luis Suárez se disculpó

No nos podemos ir sin reconocer que, al menos, Luis Suárez acepta que se equivocó muy gacho. El delantero uruguayo compartió un mensaje en sus redes luego de lo ocurrido para disculparse.

“No es la imagen que quiero dar, ni frente a mi familia que sufre mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”.