Lo que necesitas saber: Esta semana dos exjugadores de Brasil han recibido noticias legales por un crimen similar: Dani Alves saldrá libre pagando un millón de euros; Robinho ya tiene que cumplir condena por participar en una violación grupal.

Si de por sí era mínima la condena que le pusieron a Dani Alves por haber abusado de una mujer, que ahora consiga su libertad condicional por la vía del varo, sí causa indignación. Y así lo hizo saber el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Dani Alves pagará 1 millón de euros por su libertad

“El dinero que tiene Alves, el dinero que alguien le pueda prestar, no puede compensar la ofensa que un hombre le hace a una mujer al cometer una violación”, reprochó Lula da Silva, tras darse conocer el beneficio legal que recibió el exfutbolista: sólo tendrá que pagar un millón de euros para quedar en libertad.

“No nos podemos callar contra estas injusticias”, agregó el presidente de Brasil… país que, por cierto, en 2022 registró el mayor número de agresiones sexuales de su historia: 74,930, de acuerdo con números difundidos por Human Right Watch, en los que se señala que, en más del 60% de los casos, las víctimas tenían menos de 14 años.

Lula lamenta que la justicia no se aplique a quien tiene dinero

¿Y el dato anterior tiene que ver con el caso Dani Alves? Pues… Lula da Silva lo sacó a colación por un problema que él desde joven ha visto: que la justicia se aplica sólo para los pobres:

“Aprendí en Pernambuco, cuando era pequeño, que la gente decía ‘aquí en el Nordeste, no detienen al que tiene 20 contos de reis (expresión para indicar millones de reales, unos tres millones de euros). La gente ve como esa máxima continúa”, lamentó el presidente brasileño.

Robinho es detenido y mandado a cumplir condena de 9 años por violación

Casi a la par que Dani Alves consiguió su libertad por medio del dinero (bueno, falta que pague… diiiiicen, que está esperando un préstamo de Neymar), Robinho (otro exjugador brasileño) fue condenado a nueve años de prisión por la violación grupal de una mujer en Italia, en 2013.

La condena contra Robinho fue dictada desde 2017, pero el exjugador de 40 años ha podido estar en libertad debido a que se fugó a Brasil y, ya que su país no permite la extradición, pues pudo ver a lo lejos cómo una y otra vez la sentencia en su contra se ratificaba.

Sin embargo, esta semana el Tribunal Supremo rechazó el habeas corpus presentado por la defensa del exjugador… y fue así como se ordenó su detención para que comience a cumplir condena de manera inmediata en Brasil.

¿Y Robinho no podrá pagar como Dani Alves? Hasta el momento no se ha indicado esa posibilidad. Eso se resolvería en cortes de Italia. El magistrado de Brasil que dio visto bueno a la detención de Robinho, aclaró que él no discute la sentencia de las autoridades de Italia, sólo checa si se cumplen los requisitos para dicha sentencia sea cumplida en cárcel brasileña.

