¡Madrugan al Tri! Gerardo Arteaga regresa a una convocatoria con la Selección Mexicana

Después de una larga ausencia, Gerardo Arteaga regresará a la Selección Mexicana para encarar la primera Fecha FIFA del 2022, en la cual el Tri se juega gran parte de su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022 con tres partidos, ante Jamaica, Costa Rica y Jamaica.

Antes de que la Federación Mexicana de Futbol diera a conocer la lista de convocados para estos tres partidos, Genk anunció que su jugador sería convocado a la Selección para estos encuentros, luego de ser borrado por Gerardo Martino desde el verano del 2021.

“Gerardo Arteaga regresa a la Selección Nacional de México. Buena suerte, Gera”, publicó en club en su cuenta de instagram.

¿Por qué Arteaga había sido borrado de la Selección?

Arteaga formaba parte del grupo de jugadores que iría a los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo el propio futbolista abandonó la concentración por motivos personales. David Medrano aseguró en su momento que la salida de Arteaga tenía que ver con salud mental, después de pasar un año lejos de su familia y prácticamente aislado en Bélgica por la pandemia.

El jugador no fue considerado por Martino para las siguientes convocatorias en septiembre, octubre y noviembre pese a que el Tri mostró una notable fragilidad por ambas laterales. “No sé cómo tomarlo, pero no he tenido comunicación con nadie (de Selección Mexicana), no sé qué hace falta porque he hecho las cosas bien, he jugado todo, liga, Europa League, tengo todos los minutos, pero no sé a qué se deba”, manifestó.

Arteaga, surgido de la cantera de Santos Laguna, ha sido titular indiscutible con el Genk y ha colaborado con cuatro asistencias y dos goles, por lo que su regreso al Tri supone parte del cambio en la base del ‘Tata’, junto con Julián Araujo, tras las inconsistentes actuaciones del ‘Chaka’ Rodríguez y Jorge Sánchez.