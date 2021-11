¿Por qué Gerardo Arteaga ha sido borrado de la Selección Mexicana pese a que la rompe en Europa?

La derrota de la Selección Mexicana frente a Estados Unidos dejó en evidencia los puntos débiles del Tri, entre ellas las laterales. El ‘Chaka’ Rodríguez es tal vez uno de los elementos más criticados después de ser superado una y otra vez por la lateral derecha, posición en la que también se desempeña Jorge Sánchez, quien tampoco termina de convencer.

Por el lateral izquierdo jugó Jesús Gallardo, quien no se caracteriza tanto por sus dotes defensivos, por lo tanto México busca laterales, pese a que en Europa hay un mexicano que la está rompiendo con el Genk, se trata de Gerardo Arteaga, mientras que en la MLS Julián Araujo está a la espera de un llamado de Tri.

¿Qué ha pasado con Gerardo Arteaga?

Si Estados Unidos presume tener jugadores menores de 24 años como titulares en Europa, México cuenta con un caso de este tipo con Arteaga, quien ha sido titular indiscutible en la actual temporada con el Genk, equipo al que se unió en 2020.

Arteaga tiene 23 años de edad y ha disputado todos los minutos de todos los partidos en la liga belga, en la clasificatoria de Champions y en la fase de grupos de la Europa League, además de el torneo de copa. El único juego que se perdió, fue en la Supercopa de Bélgica.

En 21 partidos disputados esta temporada ha marcado dos goles y se ha apuntado dos asistencias, sin embargo, el lateral izquierdo ha sido borrado de la Selección Mexicana.

¿Por qué no han llamado a Arteaga?

El surgido de la cantera de Santos Laguna formaba parte del grupo que iría a los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo, argumentó problemas personales y dejó la concentración, aunque aclaró que estaría disponible para futuras convocatorias.

De acuerdo con David Medrano, Arteaga pidió su liberación de la Selección Olímpica por salud mental, pues se fue al futbol de Bélgica en plena pandemia, por lo cual en su primer año en Bélgica estuvo prácticamente aislado, lejos de su familia.

Gerardo ‘Tata’ Martino habría estado al pendiente del exjugador lagunero para saber si ya se encuentra bien anímicamente y lo habría contemplado para la Fecha FIFA de octubre y la de noviembre, aunque finalmente lo dejó fuera de ambas.

“No sé cómo tomarlo, pero no he tenido comunicación con nadie (de Selección Mexicana), no sé qué hace falta porque he hecho las cosas bien, he jugado todo, liga, Europa League, tengo todos los minutos, pero no sé a qué se deba. No estoy presionado por ir a Selección.

“Mi compromiso con la Selección siempre ha estado y siempre va a estar al cien por ciento. Siempre daré lo que sea por la camiseta de México, me toque o no, no hay problema”, mencionó Arteaga en una entrevista con Fox Sports en el mes de octubre.

¿Y qué hay de la lateral derecha?

Otro de los prospectos quien podríamos ver en Selección Mexicana es Julián Araujo, quien juega como lateral derecho en la MLS con el Galaxy y ya tuvo un proceso con la Selección de Estados Unidos.

El originario de California tiene ascendencia mexicana por sus padres, y por lo tanto la nacionalidad. Tiene 20 años y desde el mes de octubre recibió el permiso de FIFA para el cambio de asociación y por lo tanto puede ser convocado con el Tri.

Entró en los planes para el juego amistoso contra Ecuador, sin embargo, el Galaxy no lo prestó debido a que el partido no se jugó fuera de Fecha FIFA.