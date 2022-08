La palabra crisis es la que se ha escuchado más en el Manchester United, y sí, sólo van dos partidos de Premier League, pero también dos derrotas. Es por eso, que las decisiones se están tomando y una de ellas es desprenderse de Cristiano Ronaldo.

Así como lo leen, la novela de Cristiano Ronaldo con el Manchester United no podría acabar peor. Poco ha hecho CR7 para ayudar al MaUtd a salir de la crisis, porque en los dos partidos, casi ni se ha notado.

Peeeeeeeeeeeero, este tema tiene cola que le pisen, porque la relación de Cristiano Ronaldo con el Manchester United se ha deteriorado cada día más y más, y desde hace varios meses.

Foto: Getty Images

Llegó en la temporada pasada, fue solución en Champions League, pero fuera de algunos partidos que pudo rescatar, no le alcanzó para más. Al inicio de la pretemporada, ya en 2022, las cosas se pusieron turbias.

El ‘Bicho’ no entrenó con el Manchester United, pidió su salida por falta de fichajes y la relación con el nuevo DT, Erik Ten Hag, no comenzó de la mejor manera. Volvió al club y las cosas no levantan con o sin él en el campo.

Foto: Getty Images

Fanáticos del Manchester United hartos

Además de los jugadores, los principales afectados son los aficionados, pues se han tenido que aguantar varios memes y burlas en trabajos y escuelas por la actualidad del Manchester United.

Ya alzaron la voz en contra de la familia Glazer, dueños del equipo, y están armando una propuesta para dejar el Old Trafford, su estadio, vacío para el partido del 22 de agosto ante el Liverpool.

No es la primera protesta que se avientan los fans del Manchester United, pues hace unos meses, se quejaron de la inclusión de los ‘Red Devils’ en la llamada Superliga europea.

Desde aquel entonces, han pedido a la familia Glazer que se encargue de vender al equipo, porque con ellos al frente, las cosas parecer ir de mal en peor, y no han tocado fondo al momento.

Foto: Getty Images

¿Qué pasa con Cristiano Ronaldo y el ManUtd?

Para nadie es un secreto que CR7 no está a gusto con su equipo actualmente, es por eso que desde hace semanas solicitó su salida, pero los Glazers no estaban tan convencidos de dejarlo ir.

Eri Ten Hag, ese es otro tema, pues ha convencido a los dirigentes de escuchar ofertas por Cristiano Ronaldo y ya tiene el visto bueno para buscarle otro equipo que no sean los ‘Red Devils’.

Y tal parece que el entorno de Cristiano Ronaldo encontró dos posibles destinos para el astro portugués. De acuerdo con información de Diario As, el Sporting de Lisboa, sería uno de esos equipos, siempre interesados en el ‘Bicho’.

Mientras el otro posible destino, lo mantendría en una liga top de Europa y no nos referimos al Atlético de Madrid, sino al Borussia Dortmund, que, ante los problemas con Sebastien Haller, Cristiano Ronaldo podría ser esa opción y el diario español adelanta que hay contactos.

Foto: Getty Images