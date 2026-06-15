Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades, se revisará el contenido de la canción para determinar si existe alguna posible sanción.

Un narcocorrido interpretado dentro del Congreso de Michoacán tiene a las autoridades investigando una posible apología del delito.

Todo ocurrió durante una celebración por el Día del Padre realizada el pasado 10 de junio, cuando Baltazar Gaona García, diputado del PT y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, contrató a la agrupación musical “Carnavalito” para amenizar el evento dentro del recinto legislativo.

Durante la presentación, la banda interpretó la canción “Se les peló Baltazar”, un narcocorrido que rápidamente desató la polémica tanto dentro como fuera del estado.

Y es que la canción “Se les peló Baltazar” hace referencia a Baltazar Díaz Vega, un histórico narcotraficante sinaloense que fue uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada dentro del Cártel de Sinaloa, razón por la que su interpretación dentro del Congreso no pasó desapercibida.

La controversia creció todavía más debido a que desde hace tiempo se han impulsado medidas para evitar la reproducción de música que haga apología del delito en espectáculos y eventos públicos. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado iniciativas para reducir la difusión de este tipo de contenidos.

Por ello, el caso desató una fuerte polémica en redes sociales, donde varios usuarios señalaron una aparente contradicción, pues mientras las autoridades promueven restricciones para este tipo de canciones, fue precisamente dentro de un recinto gubernamental donde se interpretó uno de estos temas.

Ante la polémica, Baltazar Gaona García salió a ofrecer una disculpa pública por lo ocurrido. El legislador aseguró que es el único responsable de haber permitido el ingreso de la agrupación “Carnavalito” al Congreso de Michoacán y pidió que cualquier señalamiento recaiga únicamente sobre él.

Asimismo, sostuvo que ningún otro diputado, trabajador o integrante del Congreso tuvo participación en la decisión, por lo que buscó deslindar al resto de las personas involucradas en la organización del evento.

A pesar de las disculpas, el Gobierno de Michoacán confirmó que ya se encuentra realizando una investigación para determinar si durante el evento pudo haberse cometido alguna conducta relacionada con la apología del delito.

De acuerdo con las autoridades, se revisará el contenido de la canción para determinar si existe alguna posible sanción.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. ¿Se trató simplemente de una presentación musical durante un festejo o de un acto que contradice las medidas impulsadas por las propias autoridades? Esa es justamente la pregunta que ahora busca responder la investigación.