Uno más: Maratón de Nueva York fue cancelado por coronavirus

No todo el deporte volverá pese a la pandemia de coronavirus. El Maratón de Nueva York ha sido cancelado por los riesgos que incluía llevarlo a cabo.

Los organizadores del Maratón de Nueva York anunciaron de la decisión. El riesgo de realizar el que es uno de los eventos más esperados del año con 50 mil participantes, ponía en serio riesgo las medidas sanitarias que se han adoptado por la pandemia de coronavirus.

Breaking News: The New York City Marathon, the world’s largest, has been canceled this year amid concerns about the spread of the coronavirus https://t.co/ZBCMVxKxJz

— The New York Times (@nytimes) June 24, 2020