La última vez que Senegal ganó la Copa Africana fue en el 2021.

Senegal y Marruecos se enfrentarán en la final de la Copa Africana. Los marroquíes tuvieron que irse hasta la tanda de penales para sellar su pase ante Nigeria. Mientras que, del lado de Senegal, un gol de Sadio Mané fue suficiente para eliminar a Egipto con todo y Mohamed Salah en las semifinales.

El partido por el tercer lugar lo jugarán Egipto vs Nigeria el sábado 17 de enero en el Mohammed V Stadium.

Selecciones clasificadas y dónde ver la Copa Africana en México
¿Cuándo se juega la final de la Copa Africana?

La final de la Copa Africana entre Senegal vs Marruecos se juega el domingo 18 de enero del 2026 a las 13:00 hrs (tiempo de México), en el Prince Moulay Abdellah Stadium.

Los marroquíes buscarán coronarse ante su gente y celebrar en grande, pues la última vez que fueron campeones de la Copa Africana fue por allá de 1976, cuando derrotaron a Guinea.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Senegal vs MarruecosDomingo 18 de enero 2026
13:00 hrs		Claro Sports Youtube
Sadio Mané fue el héroe de Senegal
El partido por el tercer lugar se jugará el sábado 17 de enero entre Marruecos y Nigeria a las 10:00 hrs en el Mohammed V Stadium.

Últimos campeones de la Copa Africana

La última vez que Senegal ganó la Copa Africana fue en el 2021 contra Egipto en tanda de penales.

  • 2023: Costa de Marfil
  • 2021: Senegal
  • 2019: Argelia
  • 2015: Costa de Marfil
  • 2013: Nigeria
  • 2012: Zambia
  • 2010: Egipto
  • 2008: Egipto
  • 2006: Egipto
  • 2004: Túnez
  • 2002: Camerún
  • 2000: Camerún
  • 1998: Egipto
  • 1996: Sudáfrica
  • 1994: Túnez
  • 1992: Costa de Marfil
  • 1990: Argelia
  • 1988: Camerún
  • 1986: Egipto
  • 1984: Camerún
  • 1982: Ghana
  • 1980: Nigeria
  • 1978: Ghana
  • 1976: Marruecos

