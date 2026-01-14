Lo que necesitas saber: La última vez que Senegal ganó la Copa Africana fue en el 2021.

Senegal y Marruecos se enfrentarán en la final de la Copa Africana. Los marroquíes tuvieron que irse hasta la tanda de penales para sellar su pase ante Nigeria. Mientras que, del lado de Senegal, un gol de Sadio Mané fue suficiente para eliminar a Egipto con todo y Mohamed Salah en las semifinales.

El partido por el tercer lugar lo jugarán Egipto vs Nigeria el sábado 17 de enero en el Mohammed V Stadium.

Fotografía cafonline.com

¿Cuándo se juega la final de la Copa Africana?

La final de la Copa Africana entre Senegal vs Marruecos se juega el domingo 18 de enero del 2026 a las 13:00 hrs (tiempo de México), en el Prince Moulay Abdellah Stadium.

Los marroquíes buscarán coronarse ante su gente y celebrar en grande, pues la última vez que fueron campeones de la Copa Africana fue por allá de 1976, cuando derrotaron a Guinea.

Partido Fecha y horario Transmisión Senegal vs Marruecos Domingo 18 de enero 2026

13:00 hrs Claro Sports Youtube

Fotografía @CAF_Online vía X

Fotografía cafonline.com

Últimos campeones de la Copa Africana

La última vez que Senegal ganó la Copa Africana fue en el 2021 contra Egipto en tanda de penales.