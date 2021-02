Más de 6,500 personas han muerto rumbo al Mundial de Qatar 2022

Para Qatar fue un logro cumplido cuando se oficializó que serían la sede para la Copa del Mundo de 2022, a partir de ese momento el país se volcó en cuanto a infraestructura para poder tener a tiempo los estadios y todos los complejos que se usarán para recibir a las 32 selecciones.

Un proyecto de tal envergadura requiere de mucha fuerza de trabajo, en la cual Qatar empleo a migrantes provenientes de diferentes países como Kenia, Filipinas, Nepal, India, Pakistán entre otros para asegurarse que todo esté listo para la justa mundialista.

No todo para Qatar puede ser celebración, un informe en Inglaterra nos ha dejado una cifra alarmante en cuanto a muertes durante los preparativos desde el 2010 y la construcción de 7 nuevos estadios, aeropuertos, sistemas transporte público y hoteles.

En información e investigación del periódico británico The Guardian, más de 6,500 de estos migrantes han muerto desde que Qatar fue oficialmente sede de Mundial, esto significa que en promedio 12 trabajadores provenientes de India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka y Bangladesh han muerto.

Según esta publicación de @guardian habrían fallecido 6.500 trabajadores de las obras para el Mundial Qatar 2022. Sabrá @fifacom_es algo sobre este tema? Sería bueno que al menos muestren interés en que se aclare la verdad.https://t.co/5LpfbgBfoc — Richard Mendez (@RichardMendezTV) February 23, 2021

Información proveniente de las embajadas India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka indican que 5,927 personas de estos países han muerto en el periodo de 2011-2020. La embajada de Pakistán reportó que existen 824 fallecidos entre 2010 y 2020.

Datos alarmantes que sin duda sobrepasan los números que actualmente informó The Guardian, debido a que países como Filipinas y Kenia no tienen un número de personas fallecidas, lo que incrementaría el ya basto número de fallecidos, además no se contabilizan los meses finales del 2020.

Muertes “no relacionadas con el trabajo”

Existen 37 muertes ligadas a la construcción de los Estadios para la Copa del Mundo, de las cuales 34 han sido catalogadas como “no relacionadas con el trabajo” según el Comité de Organización.

Estas inexplicables muertes han conmocionado a las diferentes familias de los migrantes, ya que no se explican cómo pudieron darse. Miles de ejemplos han salido a la luz, como el de Ghal Singh Rai de Nepal, quien trabajaba limpiando el campamento para el Estadio Education City y sin una semana de estancia, supuestamente se suicido.

Otro caso ocurrió en la India, la familia de Madhu Bollapally no logró entender cómo un hombre de 43 años y completamente sano falleció de causas naturales mientras laboraba en Qatar, su cuerpo fue encontrado tirado en el piso de su casa.

The Guardian obtuvo información que nos dejará helados, el 69% de las muertes de trabajadores de India, Nepal y Bangladesh han sido catalogadas como muertes naturales y estas cifras se teme que hayan sido sin autopsias por parte de las autoridades.