Lo que necesitas saber: Matías Almeyda aseguró que el futbol también es el reflejo de lo que son las sociedades.

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, dijo algo muy cierto. Mientras todos se preocupan por el futbol u otros eventos deportivos, varias partes del mundo se encuentran en guerra. Aún así, pareciera que lo único que importa es justamente, lo que menos debería importar.

Por ejemplo, desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, las primeras preguntas fueron: ¿Qué va a pasar con el Mundial? ¿Irán va a ir al Mundial? pero muy pocos realmente se han preocupado por las víctimas civiles que ha dejado todo el conflicto.

Fotografía @araghchi vía X

Almeyda opina sobre la guerra

Matías Almeyda no se detuvo solo en la guerra, también cuestionó cómo el mundo sigue a pesar de ella, cómo si no fuera importante o como si las personas no estuvieran perdiendo la vida.

“Hoy hay guerras y nosotros hablamos de jugar un partido. Esa es la parte triste de esto, que el negocio tenga que seguir“.

El exentrenador de Chivas, también cuestionó la cantidad de dinero que se destina a las guerras, que claramente es mucho mayor del que se destina para el hambre. En pocas palabras, que el mundo sigue siendo solo para unos pocos.

“Porque decís: ‘Y si cada cohete de estos que tiran vale un 50 millones de euros’, creo que es lo que gastaron. Y después decimos: ‘Pero en África hay hambre’. Me pregunto: ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz o en educación, no? Seguimos viviendo un mundo que es un mundo para uno mismo“

Fotografía @SevillaFC vía X

Aunque no podemos negar que el futbol se trata de unir, en el mejor de los casos, a las personas. Pero no siempre debería ser la prioridad como el mundo lo ha hecho sentir en momentos importantes.

“El fútbol tiene algo que es muy lindo, que despierta sentimientos. Bien utilizado es un remedio para mucha gente. Además, a cuántos nos da de comer. Qué gratitud que el fútbol nos permita conocer otras culturas, otros países, otra gente… Si no es por el fútbol, yo habría hecho otra cosa. Eso es lo lindo del fútbol. Pero es el fiel reflejo de las sociedades”.