Lo que necesitas saber: Matías Almeyda firmó contrato con el Monterrey por los próximos dos años.

Esto no les va a gustar nada a los Chivahermanos. Matías Almeyda, el querido pastor que hizo campeón a Chivas en el Clausura 2017, se convirtió en el nuevo entrenador del Monterrey.

No era un secreto que los ‘Rayados’ estuvieron buscando al ‘Pelado’ desde hace varias temporadas atrás, pero no habían tenido suerte, hasta ahora, que sus caminos al fin coincidieron.

Foto: Especial

Matías Almeyda es el nuevo entrenador de Monterrey

Matías Almeyda firmó un contrato de 2 años con el Monterrey, y tomará el mando del equipo a partir del Apertura 2026. El argentino llega procedente del Sevilla de LaLiga de España, luego de un breve recorrido por Grecia con el AEK Atenas, equipo con el que fue campeón de la Superliga.

Almeyda conoce muy bien el futbol mexicano. Durante sus años en Chivas consiguió dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Liga MX (Clausura 2017), una Supercopa MX (2016) y una Concachampions (2018).

Por lo que la directiva ‘Rayada’ espera que pueda tener con ellos, por lo menos la mitad del éxito que tuvo con el Guadalajara.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que llegó a un acuerdo con el entrenador argentino Matías Almeyda para que asuma la dirección técnica del Primer Equipo varonil, con un contrato por dos años. Matías y su cuerpo técnico se integrarán al equipo en los próximos días y comenzarán la preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX“.

Seguramente con Matías al frente de Monterrey, veremos muchos jóvenes en el equipo, porque el argentino es un especialista en trabajar con las fuerzas básicas.

Lo interesante, además de los resultados que tenga Almeyda con Monterrey, será ver el primer encuentro con Chivas, aquel equipo al que todavía le guarda mucho cariño y respeto, y ante esa afición que no lo ha olvidado. Lo más seguro es que lo reciban entre aplausos y ovaciones, porque aunque vista otra playera, no pueden olvidar aquel pasado tan exitoso que compartieron.