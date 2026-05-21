Lo que necesitas saber: América femenil sería el primer equipo femenino de nuestro país que gana doblete, juega la Women’s Champions Cup y clasifica a un Mundial de clubes

América Femenil va por un lugar único en la historia. Sería el primer equipo mexicano que clasifica a un Mundial de Clubes femenino, pero para eso debe ganar la final de la Concachampions ante el Washington Spirit.

Sí, hablamos del equipo de Rebeca Bernal, el cual viene de quedar subcampeona dos veces seguidas en la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, y venció a las Tuzas en semifinales.

América femenil jugará la final de la Concachampions / Foto: @AmericaFemenil (X)

¿Cuándo y dónde ver a América Femenil vs Washington Spirit en la final de la Concachampions?

Pero vamos directo con el dato importante:

¿Cuándo es la final de la Concachampions femenil? Este sábado 23 de mayo .

. ¿A qué hora? A las 19:30 horas (tiempo de CDMX).

(tiempo de CDMX). ¿Dónde ver al América Femenil vs Washington Spirit? Por ESPN y Disney+ Premium.

Las finales de la Concachampions femenil se disputan en Pachuca, así que América tendrá ventaja en cuanto a la afición en las tribunas. Se sentirán como en casa y tienen todo para derrotar a las norteamericanas luego de pasarle por encima a Gotham, vigentes campeonas de este certamen.

América Femenil, por un doblete histórico y un lugar en la Women’s Champions Cup 2027

Las Águilas del América no podrían llegar en mejor momento a esta final de Concachampions. Vienen de ganar su tercera copa en la Liga MX Femenil goleando a Rayadas, y como decíamos, llegaron a este partido tras golear también al Gotham.

Tienen ante sí la oportunidad de ser el primer equipo mexicano que gane la Concachampions femenil, consumando así el primer doblete de un equipo femenino de nuestro país.

Y lo mejor de todo: proyección internacional. Las campeonas de la Concachampions femenil 2026 jugarán la Women’s Champions Cup 2027 en Miami —entre el 27 y el 31 de enero—, donde enfrentarán a las campeonas de la Copa Libertadores y posiblemente a las ganadoras de la Champions League (la final también es este sábado).

Foto: Concacaf W Champions Cup (Facebook)

¡Y también van por el boleto al primer Mundial de Clubes Femenil 2028!

Pero falta más. Si América Femenil vence al Washington Spirit, también asegurará ser el primer equipo mexicano que juega un Mundial de Clubes femenino, torneo que se realizará en 2028.

Lo único que faltará esperar es si clasifican directo a la fase de grupos o juegan el play-in (repechaje) contra una representante de cada confederación. Pero sea como sea, sería completamente histórico ver al América Femenil en un Mundial de Clubes.

El sábado, ¡a apoyar a las Águilas por ese lugar en la historia!