Lo que necesitas saber:
El LA Galaxy vs Houston Dynamo se juega el sábado 23 de mayo.
¿Se imaginan ver un partido grabado desde un iPhone? Bueno, no tienen que imaginarlo, el juego entre LA Galaxy vs Houston Dynamo de la MLS será el primer partido en ser transmitido desde el famoso iPhone 17 Pro.
Ya sabemos que la gran cantidad de sus usuarios están maravillados con la calidad de la cámara y para dar una muestra más de su capacidad será el encargado de transmitir todo un partido.
Apple TV confirmó que el juego entre LA Galaxy vs Houston Dynamo se convertirá en el primer evento deportivo profesional en vivo en ser filmado desde un iPhone. Un verdadero reto para la marca.
“Presentando el primer evento deportivo profesional en vivo filmado integramente con iPhone 17 Pro. La transmisión de este sábado del hito de la Major League Soccer con LA Galaxy vs Houston Dynamo será capturada exclusivamente en iPhone 17 Pro”.
Aunque ya hemos visto a varios cinéfilos grabar cortometrajes, comerciales, videos y una que otra película, esta será la primera vez que el deporte ponga a prueba su calidad.
¿Cuándo es el LA Galaxy vs Houston Dynamo?
Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El tan esperado juego entre el LA Galaxy vs Houston Dynamo será el sábado 23 de mayo a las 20:30 hrs, claramente la transmisión va por Apple TV y toda la grabación del partido va por el iPhone 17 Pro.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|LA Galaxy vs Houston Dynamo
|Sábado 23 de mayo
20:30 hrs
|Apple TV
Características de la cámara del iPhone 17 pro
Grabación de video
- Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion principal) o 120 fps (Fusion principal)
- Grabación de video Dolby Vision de 1080p a 25 fps, 30 fps, 60 fps o 120 fps (Fusion principal)
- Grabación de video Dolby Vision de 720p a 30 fps
- Modo Cine hasta 4K Dolby Vision a 30 fps
- Modo Acción hasta 2.8K Dolby Vision a 60 fps
- Grabación de video espacial de 1080p a 30 fps
- Grabación de video ProRes hasta 4K a 120 fps con grabación externa
- ProRes RAW5
- Academy Color Encoding System (ACES)
- Apple Log 2
- Compatibilidad con Genlock6
- Grabación de video macro, incluso en cámara lenta y cámara rápida
- Video en cámara lenta de 1080p hasta 240 fps y 4K Dolby Vision hasta 120 fps (Fusion principal)
- Captura Dual hasta 4K Dolby Vision a 30 fps
- Video en cámara rápida con estabilización
- Video en cámara rápida con modo Noche
- Video QuickTake hasta 4K Dolby Vision a 60 fps
- Estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación para video (Fusion principal)
- Estabilización óptica de imagen 3D por desplazamiento de sensor y autoenfoque para video (Fusion teleobjetivo)
- Zoom digital de hasta 15x
- Zoom de audio
- Flash True Tone
- Estabilización cinemática de video (4K, 1080p y 720p)
- Video con autoenfoque continuo
- Toma fotos de 8 MP mientras graba videos 4K
- Zoom de reproducción
- Grabación de video en formatos HEVC, H.264, ProRes y ProRes RAW
- Grabación estéreo y con Audio Espacial
- Cuatro micrófonos con calidad de estudio
- Reducción de ruido del viento
- Mezcla de Audio