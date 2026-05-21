Lo que necesitas saber: El LA Galaxy vs Houston Dynamo se juega el sábado 23 de mayo.

¿Se imaginan ver un partido grabado desde un iPhone? Bueno, no tienen que imaginarlo, el juego entre LA Galaxy vs Houston Dynamo de la MLS será el primer partido en ser transmitido desde el famoso iPhone 17 Pro.

Ya sabemos que la gran cantidad de sus usuarios están maravillados con la calidad de la cámara y para dar una muestra más de su capacidad será el encargado de transmitir todo un partido.

Captura de pantalla Pinterest

Apple TV confirmó que el juego entre LA Galaxy vs Houston Dynamo se convertirá en el primer evento deportivo profesional en vivo en ser filmado desde un iPhone. Un verdadero reto para la marca.

“Presentando el primer evento deportivo profesional en vivo filmado integramente con iPhone 17 Pro. La transmisión de este sábado del hito de la Major League Soccer con LA Galaxy vs Houston Dynamo será capturada exclusivamente en iPhone 17 Pro”.

Aunque ya hemos visto a varios cinéfilos grabar cortometrajes, comerciales, videos y una que otra película, esta será la primera vez que el deporte ponga a prueba su calidad.

¿Cuándo es el LA Galaxy vs Houston Dynamo?

Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El tan esperado juego entre el LA Galaxy vs Houston Dynamo será el sábado 23 de mayo a las 20:30 hrs, claramente la transmisión va por Apple TV y toda la grabación del partido va por el iPhone 17 Pro.

Partido Fecha y hora Transmisión LA Galaxy vs Houston Dynamo Sábado 23 de mayo

20:30 hrs Apple TV

Fotografía @HoustonDynamo vía X

Características de la cámara del iPhone 17 pro

Grabación de video