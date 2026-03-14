Lo que necesitas saber: Max Dowman se unió a la Academia del Arsenal el 19 de mayo del 2015.

Max Dowman acaba de hacer historia en la Premier League. Se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol con tan solo 16 años y 73 días. El originario de Chelmsford, Reino Unido, anotó el segundo tanto del Arsenal contra el Everton.

Y ojo, hay que irnos aprendiendo su nombre, porque pinta para convertirse en la próxima estrella del Arsenal y, quién sabe, tal vez de toda Inglaterra, pero ¿quién es y de dónde salió esta nueva joya? Acá les contamos.

¿Quién es Max Dowman?

Max Robert Dowman nació el 31 de diciembre del 2009 en Chelmsford, Reino Unido, dentro de una familia de fieles aficionados al Arsenal, por eso no fue cosa rara que eligiera su academia para iniciar su carrera dentro del mundo del futbol el 19 de mayo de 2015.

Aunque desde los seis años ya había llamado la atención de varios cazatalentos, tuvieron que quedarse con las ganas de tenerlo en sus equipos, ya que su corazón fue ‘Gunner’, prácticamente desde que nació gracias a su padre Rob, por lo que elegir al Arsenal fue una cuestión de amor, más allá de los negocios.

Rob junto a Caroline, madre de Max, han apoyado muy de cerca a su hijo, para evitar que la fama le juegue mal a tan corta edad, lo hacen mantener los pies en la tierra y seguir trabajando con mucha humildad, además de dedicarle tiempo a la escuela.

Fotografía @premierleague vía X

Max y su amor por el futbol

Durante sus años de juventud, Rob Dowman fue portero del Billericay Town, un equipo local que juega en la séptima división y al que su familia siempre ha apoyado, incluso el pequeño Max.

Rob, junto a otro grupo de empresarios, se hizo cargo de club en el 2019 y fue uno de los impulsores de las fuerzas básicas, mientras se daba el tiempo de funda su propia compañía de seguros.

Por lo que el Billericay ha sido una segunda casa para Max, quien se ha ido a entrenar al equipo cuando el Arsenal anda de vacaciones, lo que demuestra el compromiso que tiene con el futbol.

Max tiene dos hermanos mayores, Ethan e Imogen. Y la primera vez que fue a entrenar con un equipo, fue durante un sábado, mientras Rob entrenaba al equipo de Ethan, fue ahí donde el talento de Max quedó expuesto ante el mundo.

De acuerdo con Temisan Williams, exentrenador de las fuerzas básicas de los ‘Gunners’, la mayor fortaleza de Max es llevar el balón, además de que tiene ‘algo especial’, eso que solo ve en los grandes jugadores.

Y por si se lo preguntan, Max Dowman aún va a la escuela, así que combina su tiempo libre entre libros y entrenamientos. En lo que va de la temporada ya jugó en la Premier League, FA Cup, Champions League y ELF Cup.

Max Dowman ya superó a Lamine Yamal

No vamos a empezar las comparaciones, simplemente deben saber que en noviembre del 2025, Max Dowman se convirtió en el futbolista más joven en jugar un partido de Champions League con apenas 15 años y 308 días.

Dejó en el segundo lugar a Youssoufa Moukoko, quien jugó su primer partido con 16 años y 18 días en el 2020 y en el tercer puesto a Lamine Yamal con 16 años y 68 días en el 2023.

Definitivamente, vamos a escuchar más sobre el joven Dowman.