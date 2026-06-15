Lo que necesitas saber: La de Anika Nilles es una historia de perseverancia: en sus inicios, consideraba no tener el nivel de otros músicos y llegó a creer que "su momento" había pasado. Ahora, es una prestigiada baterista e integrante de Rush.

Neil Peart fue el motor creativo de Rush, además de un baterista incomparable que influyó en el estilo y técnica de decenas de músicos. Tras su muerte, parecía el fin de la banda canadiense… porque, ¿quién podría ocupar tan enorme lugar? Y pasaron varios años antes de que, a finales de 2025, Geddy Lee y Alex Lifeson anunciaran el regreso a los escenarios, con Anika Nilles como nueva parte del trío.

Rush, 2026 / Foto: facebook.com/rushtheband (Ross Halfin)

¿Quién? Bueno, aunque los muy clavados en el mundo de los percusiones de inmediato dieron señas de la nueva integrante de Rush, muchos fans han reconocido lo poco saben de Anika Nilles. Ahora, después de escarbar un poco en su carrera, sabemos que no necesitaba presentación… sin embargo, nunca está de más conocer un poco de quien ahora ha tomado el lugar del insustituible Neil Peart.

Fue maestra de preescolar

Anika Nilles nació en Aschaffenburg, Alemania en mayo de 1983. Aunque desde temprana edad decidió que quería dedicarse a la música, por insistencia de sus padres estudió Trabajo Social. Algo que muchos considerarán una contradicción, ya que su papá es baterista y varios miembros de su familia se dedican a la música.

Bueno, quizás por eso mismo: sabiendo que no siempre se llega a triunfar en la industria musical, le pidieron que primero estudiara “algo serio”. Y así lo hizo. De hecho, fue maestra en nivel preescolar y por un momento se dedicó de lleno a los niños, debido a una muy generosa oferta de trabajo.

Primeros años de Anika Nilles / Foto: drumeo.com/

Pese a fracasos, nunca abandonó la idea de tocar

Apenas estaba en sus veintes, pero Anika creyó que su momento de ser artista ya había pasado… al menos de manera profesional. “Admiraba a mis ídolos y héroes. Eran jóvenes y tocaban como dioses. Pensaba que, a mi edad, jamás alcanzaría su nivel”, recuerda en artículo de Drumeo.

Nunca dejó de practicar e, incluso, trató de entrar a la Universidad para estudiar música, pero falló de manera humillante. Al final, luego de tomar algunos cursos (la suerte le sonrió, ya que vivía cerca del prestigioso maestro Claus Heßler) ingresó a una escuela…sin embargo, comparándose con otros alumnos, el desanimo volvió: “Me sentía vieja e inútil”.

Anika Nilles, 2018 / Foto: facebook.com/AnikaNilles/

La de Anika Neills es una historia de perseverancia. Consideraba que no tenía el nivel de otros músicos, sufría pánico escénico, en sus años de estudio se sintió excluida por los jóvenes… además, ejercía una dura autocrítica. Fueron varios los elementos que la llevaron a casi retirarse de la música, sin embargo, su familia le pidió no desistir.

Afortunadamente, hizo caso y “la práctica hizo a la maestra”… además de que se dio cuenta que en una cosa les llevaba ventaja a sus compañeros: ella sabía trabajar en equipo y, durante sus años de profesora, logró desarrollar habilidades sociales que los más jóvenes apenas estaban aprendiendo. “Si bien ellos tenían más tiempo de práctica, yo ya tenía experiencia en otros ámbitos”.

¿Cuál es el estilo de Anika Neills?

Con más de 20 años de carrera y varias colaboraciones con artistas y grupos, Anika tiene cuatro discos solistas. En ellos hace patente la influencia de músicos como Jeff Porcaro de Toto, Joe Satriani y Prince, entre otros. Su paleta musical aborda desde el funk, el jazz fusión, así como el pop… obviamente, también el rock progresivo.

De acuerdo con los especialistas, sus composiciones se distinguen por una enorme complejidad rítmica, además de una notable capacidad técnica.

Anika Nilles, 2022 / Foto: facebook.com/AnikaNilles/

Fue “descubierta” por Jeff Beck

Desde 2015 ha sido una constante presencia en la escena musical, siendo reconocida dos años consecutivos por la revista Drum como “Mejor Estrella Emergente”

Logró el que fue su primer objetivo como estudiante de música: es profesora en la escuela Nexus ICA de Inglaterra, también ofrece talleres en la prestigiosa escuela online especializada en bateristas, Drumeo, y es directora de la Popakademie Baden-Württemberg de su natal Alemania.

Anika Nilles y Jeff Beck / Foto: facebook.com/AnikaNilles/

Con todas estas credenciales, en 2022 dio el salto “a las mayores”, al ser convocada por Jeff Beck para unirse a su banda y salir de gira. Fue en esta etapa que le echó el ojo Geddy Lee.

“Escuché a esta baterista el otro día, creo que se llama Anika [Nilles]. Tocó en la última gira de Jeff Beck y me pareció fantástica”, comentó, en 2023, el líder de Rush en entrevista para The Guardian.

Sobre el proceso para con Rush

A pesar de su enorme capacidad técnica, Anika Nilles ha señalado lo difícil que le resulta interpretar la batería en Rush. No sólo ha sido cuestión de aprender patrones rítmicos y redobles, además de monumentales solos… se ha tratado de otra cosa para interpretar lo creado por Neil Peart.

“Memorizar todas las partes es una cosa, pero aprender el feeling es algo completamente diferente”, explicó Anika Neills en entrevista con el productor Rick Beato. “Escuché música, vi videos, entrevistas y conciertos. Todo lo que pude encontrar”.

El resultado no está a discusión. Tanto fans como músicos han reconocido la excelente decisión que Geddy Lee y Alex Lifeson hicieron al elegir a Anika para acompañarlos en su tour de regreso.

“Anika lo hizo de maravilla, ¡de la mejor manera imaginable! Estaba tan feliz por ella… ¡interpretó a la perfección todos los momentos importantes de Neil con una enorme sonrisa en la cara todo el tiempo! ¡Realmente es la elección perfecta para esto!”, escribió en redes nada menos que Mike Portnoy, considerado uno de los mejores bateristas del planeta.