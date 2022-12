¿Alguien dijo chismecito? Max Verstappen comenzará otra temporada de Fórmula 1 como campeón y suele dar de que hablar con sus declaraciones. Así que el tema del primer y segundo piloto siempre suele ser interesante, considerando la posición que él tiene.

De un tiempo para acá, ya quedado muy claro que Verstappen es la prioridad de Red Bull sin importar quien lo acompañe en la parrilla. y prueba de ello es que cuando Checo Pérez llegó al equipo, sus esfuerzos también se vieron reflejados en el campeonato de 2021.

La diferencia en 2022 es que hubo un momento en el que Checo no aguantó más y reclamó no recibir esa misma ayuda en momentos clave; no obstante en Red Bull se dijo que todo estaba bien y ahora hay palabras que nos ponen a pensar si realmente es así o Verstappen trae algo ‘guardado’.

Getty images

Las palabras de Verstappen sobre los roles en una escudería

Tal parece que la polémica siempre está presente cuando se trata de la familia Verstappen. En el GP de Brasil hubo problemas porque Max no le dio una posición a Checo bajo órdenes del equipo y la cosa se puso buena.

Pero ahora, de cara a una nueva temporada, Verstappen habló sobre el papel que tienen algunos pilotos; la realidad es que no sabemos a quién o quienes se refiere el actual bicampeón del mundo, lo que sí es que dijo que no todos aceptan cuando son el segundo piloto.

Getty Images

“Arrancas cada año con una mentalidad fresca, pero después de un par de carreras te das cuenta que nuevamente no estás logrando competir con tu compañero y entonces aceptas tu rol de segundo piloto. Sigues manejando, terminas en el podio, a veces ganas alguna carrera, tal vez comienzas en la pole.

“Solo tienes que aceptar que el tipo de al lado es mejor que tú; como Bottas en Mercedes lo aceptó. Algunas personas no pueden aceptarlo, entonces todo comienza a andar mal. No puedes vivir en un cuento de hadas“, declaró Verstappen en F1 Talks de acuerdo con Marca.

Y entre todo esto, sale a relucir ese acuerdo silencioso del segundo piloto que se tiene en las escuderías y nadie o muy pocos aceptan.

Getty Images