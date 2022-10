Max Verstappen acaba de conseguir su segundo campeonato en la Fórmula 1, pero también piensa en sus planes a futuro. Los cuestionamientos a su alrededor refieren a cuanto tiempo contempla competir en el automovilismo, ya que tiene un laaargo contrato con Red Bull.

El piloto neerlandés solo tiene 25 años de edad y ya tiene claro que su vida no girará entorno a la Fórmula 1. Verstappen quiere seguir corriendo; sin embargo, tiene el ‘gusanito’ de hacerlo en diferentes categorías, así que podría cambiar de aires en unos años.

Getty Images

“No me veo compitiendo hasta que tenga 40 porque también quiero hacer otras cosas. Me estoy divirtiendo mucho con lo que hago en este momento y seguiré en la Fórmula 1 unos años más. Tengo contrato con Red Bull hasta 2028.

“Después de eso, dependerá de cómo va todo, pero probablemente intentaré conducir en otras categorías porque es importante probar cosas diferentes. Disfruto mucho estar en el equipo y espero mantenerme por un buen rato“, declaró Verstappen de acuerdo con RacingNews365.

Como el hijo pródigo de Red Bull, Max Verstappen ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Pero no es la primera vez que recibe este tipo de preguntas y si hay algo claro por ahora, es que todo se irá acomodando conforme el panorama de 2028.

Max Verstappen y una carrera llena de récords

Si hay una manera de explicar lo hecho por Verstappen hasta ahora, tenemos que hablar de récords y marcas históricas. El neerlandés es el piloto más joven en debutar en Fórmula 1; también el más joven en ganar un Gran Premio y conseguir la vuelta rápida.

A esto podríamos agregar otros al terminar la temporada de 2022. Por ejemplo, el récord de victorias en un mismo año es de Michael Schumacher con 13 y Súper Max tiene 12 con otras cuatro carreras por delante.

@redbullracing