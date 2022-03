Lionel Messi advierte sobre su futuro después de Qatar 2022: “Voy a replantear muchas cosas”

La Selección de Argentina jugó su último partido en casa antes del Mundial de Qatar 2022. La albiceleste derroto 3-0 a Venezuela y no volverá a jugar en Argentina hasta después del Mundial, pues cierra la eliminatoria contra Ecuador y los partidos de preparación se planean fuera del país, por lo que este pudo ser el último juego de Lionel Messi ante su gente.

Mientras que en el PSG es blanco de rechiflas y silbidos, Lionel Messi es al fin consentido en Argentina y La Bombonera lo recibió con los brazos abiertos, a pesar de su breve pasado con River Plate.

A Messi lo consienten más desde que Argentina conquistó la Copa América y los que asistieron a la Bombonera pusieron ser testigos del último juego oficial en casa con la al albicelestes, pues el ‘10’ aseguró que después del Mundial de Qatar 2022 se replanteará cosas.

¿Se nos retira Messi después de Qatar?

Después del triunfo, Messi fue cuestionado por un periodista sobre la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, sin embargo, Leo dejó la puerta abierta para un posible retiro.

“Queda Ecuador, no sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, los partidos que tenemos de preparación, en junio, septiembre, octubre… Después del mundial me voy a plantear muchas cosas, nos vaya bien, mal… ojalá (nos vaya) de la mejor manera. Pero seguramente, después del Mundial, van a cambiar muchas cosas”, indicó.

🎙🇦🇷 | Declaraciones de Lionel Messi tras el partido ante Venezuela: 💭 “No sé qué voy a hacer después del Mundial, pienso en lo que viene. Después de Qatar me voy a tener que replantear muchas cosas”. pic.twitter.com/o7VjKsnSFw — PasionGol.co (@PasionGol_Col) March 26, 2022

Asimismo, Lionel Messi se dijo feliz de jugar en Argentina y por la forma en la que lo tratan en su país, incluso antes de ganar la Copa América.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa, es un grupo maravilloso, la gente me quiere mucho, cada día me lo demuestra más. Soy un agradecido por lo que me hace sentir cada vez que vengo a la Argentina, hace que todo fluye natural, es más fácil dentro y fuera de la cancha, ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil”, mencionó.