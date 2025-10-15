Lo que necesitas saber: La Messi Cup se jugará en Miami del 9 al 14 de diciembre.

¿Se imaginan jugar en torneo organizado por el mismísimo Lionel Messi? Bueno, pues no tienen que imaginarlo, el argentino tendrá su propio torneo en Miami en el que participarán ocho clubes desde europeos hasta argentinos.

Peeeero no se emocionen, no es para cualquiera, está complemente enfocado en jugadores juveniles de la sub 16. La idea de Messi es formar nuevos talentos y darles de oportunidad de enfrentarse en un minitorneo.

Y eso no es todo, también tendrán la oportunidad de escuchar charlas magistrales de algunos protagonistas del futbol.

Messi es una de las figuras mundiales que generan más dinero – Foto: Getty Images

Clubes que participan en la Messi Cup

En un torneo organizado por Lionel Messi no podía estar fuera el Barcelona ni el Newell’s Old Boys, clubes muy importantes en su vida. Aunque no son los únicos, el Inter de Miami, River Plate, Chelsea, Inter de Milán y el Manchester City también participarán en el torneo.

Y por si tienen la duda, la Messi Cup se jugará en Miami del 9 al 14 de diciembre del 2025.

Inter de Miami

Barcelona

River Plate

Chelsea

Inter de Milán

Atlético de Madrid

Newell’s Old Boys

Manchester City

Los participantes serán los jugadores de la Sub 16 de cada uno de los clubes participantes. Tendrán la oportunidad de mostrar su talento frente a ojeadores y clubes profesionales, lo que les dará más proyección.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”.

¿Cómo se juega la Messi Cup?

Ahora vamos con el formato de juego, al ser un mini torneo, los equipos van estar divididos en dos grupos. Jugarán todos contra todos y al final los primeros de cada grupo avanzan a las semifinales, los dos mejores jugarán las final y los dos perdedores se enfrentarán por el tercer lugar.

El torneo de Messi va más allá del futbol y la proyección, también le dará a los futuros futbolistas algunas charlas para que conozcan como funciona el futbol profesional fuera de las canchas.

Ahora, si andan por Miami y se quieren dar una vuelta por el torneo, pueden hacerlo, acá les dejamos el enlace para los boletos.