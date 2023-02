Lionel Messi conquistó su segundo premio The Best 2022 en a gala de la FIFA después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, el primero en su carrera, justo cuando el final de su trayectoria como futbolista se acerca al final. El argentino venció en a votación a Kilian Mbappé y a Karim Benzema, ganador del Balón de Oro después de ganar todo lo que pudo con el Real Madrid, incluida la Champions League.

Messi no sólo ha ganado madurez en la cancha, sino en los micrófonos, pues en este premio, que quizá sea el último a nivel individual, dio un discurso emotivo y a la vez que hizo reír a muchos al referirse a sus tres hijos.

El discurso de Messi en el premio The Best 2022

Messi no ganó el premio The Best por su temporada con el PSG, y él mismo lo supo, sino por lo hecho con Argentina en el Mundial, de modo que ni mencionó al equipo francés en su discurso, y en cambio centró todo en el sueño de ganar el Mundial.

“Ganar el Mundial fue una locura. Pude conseguir el sueño de toda una vida, después de mucho intentarlo y pelearlo. Fue lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Algo que no mucha gente puede conseguir”, dijo el 10, quien cerró su discurso con un mensaje a sus hijos, el cual se volvió tendencia de inmediato por lo tierno y chusco.

“Gracias a mi familia, a la gente de Argentina por vivirlo con tanta pasión, de forma tan especial. Quedará de por vida en el recuerdo. Les mando un beso a mis hijos, que están mirando. Thiago, Mateo y Ciro, los amo y vayan a dormir ya”, indicó.

¿Messi merecía ganar el The Best?

La edición del 2022 del The Best tuvo algunas contradicciones, como la del portero. ‘Dibu’ Martinez ganó el premio al mejor portero del año y sin embargo no estuvo dentro del 11 ideal del año. Alexia Putellas ganó el The Best en la categoría femenil, pese a que no juega desde el mes de junio por una lesión, mientras que Messi fue galardonado por su actuación con Argentina entre noviembre y diciembre, no por lo que hizo el resto del año.

Aquí es donde entra la polémica, sobre todo para quienes son seguidores del Real Madrid, pues Benzema brilló en el primer semestre del 2022. ¿Qué hubiera pasado si el The Best se hubiera entregado antes del Mundial de Qatar?

¿Te pareció justo la entrega del The Best en la edición del 2022? Si no pudiste ver los premios y no tienes a la mano todas las categorías, por aquí te dejamos a todos los ganadores y ganadoras del The Best 2022.

Las reacciones del The Best ganado por Messi y Putellas

Olé se rindió a Messi con este encabezado

