Checa dónde ver a Messi vs Thomas Müller en la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver

Lo que necesitas saber: Thomas Müller le ha ganado 7 veces a Messi en 10 partidos entre ambos

¡Lionel Messi vs Thomas Müller! Con que esas dos leyendas jueguen esta tarde, habrá valido toda la pena del mundo ver la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. Porque sí, el juego tiene transmisión en México.

¿A qué hora y dónde ver a Messi vs Thomas Müller en la final de la MLS?

Ya no falta nada para que conozcamos al nuevo campeón de la MLS. Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado, 6 de diciembre, en punto de las 13:30 horas.

Y hay distintas opciones de transmisión: MLS Season Pass de Apple TV, TNT Sports y HBO Max. Te dejamos el link de cada una de esas plataformas para aventarte el encuentro entre Messi y Thomas Müller.

Final de la MLS: Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

Fecha: 6 de diciembre

Hora: 13:30

Dónde ver: MLS Season Pass (Apple TV) TNT Sports y HBO Max

Foto: @MLS

Thomas Müller tiene una increíble ventaja en duelos directos contra Messi

Thomas Müller y Lionel Messi se han enfrentado 10 veces en toda su carrera, tanto con sus selecciones como en el futbol europeo. ¿El saldo? Müller se llevó siete ocasiones el triunfo contra solo tres de Leo.

¿Estaría interesante ver cuántos jugadores pueden presumir un récord tan aplanador sobre Messi como el de Thomas Müller, no?

Pero bueno, será la primera vez que se enfrenten en la MLS y el primer título de la MLS Cup para cualquiera de los dos. Comienza una nueva rivalidad entre ambos ahora en Estados Unidos.