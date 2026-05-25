Lo que necesitas saber: Entre el 2022 y 2024, Jordan Carrillo jugó en el Sporting de Gijón de la Segunda División de España.

Jordan Carrillo llegó a Pumas en calidad de préstamo a finales del 2025, procedente de Santos y, seguramente, nunca se imaginó que seis meses después iba a jugar la final del Clausura 2026 contra el Cruz Azul como uno de sus protagonistas.

Por si fuera poco, Jordan podría jugar su primer Mundial con México. Gracias a su excelente temporada con Pumas, Javier Aguirre lo incluyó en la prelista de 55 jugadores.

Sin embargo, pase lo que pase en la final o en el Mundial, Santos decidirá el futuro de Jordi, ya que llegó a Pumas sin opción a compra.

Fotografía jordancarrillo10 vía Instagram

¿Cuál es el futuro de Jordan Carrillo?

Una vez que Jordan Carrillo cumpla su año de cesión con Pumas, tendrá que volver a Santos, equipo que posee su carta.

Y para que un equipo quiera fichar al originario de Culiacán, Sinaloa, deberá negociar con los Laguneros y con su agencia de representación Elite Sports Management MX, que pertenece al italiano Manfredi Caleca.

Por el momento, se sabe que América, Cruz Azul y Chivas siguen muy de cerca las participaciones de Carrillo. Y no queremos desanimar a nadie, pero Elite Sports Management MX tiene a varios jugadores ‘Rojiblancos’ en su cartera de clientes, por lo que podríamos decir que hay cierta cercanía con la directiva tapatía.

Jugadores que representa Elite Sports

Jordan Carrillo | Santos

Jeremy Márquez | Cruz Azul

Efraín Álvarez | Chivas

Diego Campillo | Chivas

Alan Cervantes | América

Cade Cowell | Chivas

Rodrigo López | Pumas

Santiago Sandoval | Chivas

Daniel Aguirre | Chivas

Pablo Bennevendo | Pumas

Andrés Gudiño | Cruz Azul

Fernando Beldrán | León

Benjamín Galdames | Atlético San Luis

Ricardo Sánchez | Monterrey

Luis Gabriel Rey | Puebla

Santiago Muñoz | Atlético San Luis

Alán Montes | Serik Belediyespor

Ángel Sepulveda | Chivas

Leonardo Sepulveda | Chivas

Sebastián Liceaga | Chivas

Alan Pulido

Aunque en una de esas, Jordan logra convencer a un equipo extranjero después del Mundial y se va del futbol mexicano.

Mexsport

Efraín Juárez explotó el talento de Jordan Carrillo

Jordan Carrillo Rodríguez nació el 30 de noviembre del 2001 en Culiacán, Sinaloa. Se formó como futbolista en las fuerzas básicas de Santos, sin embargo, fue hasta su llegada con Pumas y de la mano de Efraín Juárez que explotó su talento.

El propio Jordan reconoce que la confianza de Efraín fue fundamental para elevar su nivel. Y aunque le gustaría quedarse en Pumas, sabe que esa decisión tendrá que ser aprobada por Santos y su agencia.

“Ha impactado mucho, en el juego que he demostrado. Efra me ha dado mucha confianza. No pensaba que tan rápido pudiera llegar a mi nivel.”

Meme Pumas Efraín Juárez

Aunque muchos conocieron a Jordan por su breve tiempo en Pumas, ya probó suerte en el futbol de España; entre el 2022 y 2024, se fue cedido al Sporting de Gijón de la segunda división.

Y por si no sabían, el padre de Jordan fue el encargado de elegir su nombre y lo hizo en honor a una leyenda de la NBA, Michael Jordan, así que, de cierta manera, está destinado hacer cosas grandes.