Lo que necesitas saber: Televisa tiene los derechos de transmisión del Mundial en México

Los organizadores del Mundial 2026 en México y el gobierno de nuestro país ya le cantaron un tiro a la piratería y quizá hasta visto que han decomisado un montón de playeras y productos no oficiales en diversos puntos de la Ciudad de México, sin embargo la cosa no termina ahí, ya que se le ha declarado la guerra a los servicios de transmisión pirata para la Copa del Mundo.

En México, los derechos de transmisión oficial están en poder de Televisa, que pasará los 104 partidos del Mundial 2026 mediante la contratación de un paquete mundialista en VIX Premium. El torneo también será transmitido parcialmente (varios partidos) en televisión abierta por TV Azteca y Canal 5, pero la cosa es que durante el torneo le quieren cerrar las puertas a las transmisiones piratas.

Imagen: Especial

Piden intervención de la PROFECO contra transmisiones pirata

En el mes de abril se dio a conocer que el gobierno federal que bloquearía transmisiones pirata durante la Copa del Mundo, de modo que se harán monitoreos contra la difusión de juegos a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), pero eso no es suficiente.

Los organizadores del Mundial en México han compartido una publicación en redes sociales para pedir paro a la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), en concreto a su titular, César Iván Escalante Ruiz para actuar contra plataformas pirata que ofrecen la transmisión de todos los partidos.

Foto: José Luis Melgarejo (MexSport)

“Sabemos que entre las plataformas que ofrecen los servicios señalados de manera ilegal están las siguientes: KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV y PopTV, entre otras. Cada una de ellas con infinidad de dominios apócrifos”, indica el documento, fechado el 20 de mayo y firmado por Félix Aguirre Gil, Host City Manager de la Ciudad de México.

Según el documento denunciante, estas plataformas ponen en riesgo a los consumidores a través de robo de contraseñas, datos bancarios y vulneración de dispositivos electrónicos, por lo cual se pide a la Profeco “implementar una estrategia de información Piluca para prevenir delitos”.

Piden ayuda a la Profeco