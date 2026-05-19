Lo que necesitas saber: Arsenal se coronó en la Premier League gracias a la derrota del Manchester City en la jornada 37

¿Qué tienen en común Arsenal y Pumas? Muy poco, casi nada. No comparten colores y tampoco tienen al patrocinador, pero si le buscamos vamos a encontrar un par de vínculos y el más fuerte de ellos es el galés Aaron Ramsey, quien jugó durante 11 temporadas con los Gunners en la Premier League y en la Liga MX alcanzó a entrar a la cancha en seis partidos contra Pumas.

Fotografía @PumasMX vía X

Sin embargo hay otro vínculo, se trata del 2004, un año inolvidable para ambas aficiones, pues en ese fue el año en que Arsenal logró su último campeonato en la Premier League y lo hizo invicto, por lo cual aquella generación liderada por Thierry Henry es recordada como la de ‘Los Invencibles’.

En ese mismo 2004, Pumas rompió una sequía de 13 años sin título en la Liga MX y sumó varios trofeos en su vitrina.

Arsenal ya se coronó en la Premier League después de 22 años y Pumas está instalado en la final de la Liga MX contra Cruz Azul, así que puede repetirse ese 2004, con Gunners y universitarios campeones ¿Casualidad o destino?

2004, el año de los ‘Invencibles’ del Arsenal

El Arsenal del 2004 fue un equipo de época, no sólo en Inglaterra, sino en todo el mundo, por la forma en la que jugaba y la calidad de aquella generación de jugadores, cuyo hombre más destacado era el francés Thierry Henry, a quien veíamos en todos los comerciales de Nike.

Ese Arsenal era patrocinado por la misma marca y destacaban los modelos Mercurial Vapor y Total 90, que por cierto ha vuelto a ser lanzados al mercado en este año.

Ese Arsenal era dirigido por el mítico Arsene Wenger y cerró la temporada con una marca de 26 victorias y 12 empates, con lo cual finalizó con 90 puntos.

Arsenal campeón en 2004 / Premier League

Arsenal recibió un trofeo especial por parte de la Premier League, el cual se diferencia al resto por tener acabados dorados. Esa fue la manera en la que los Gunners fueron reconocidos por su excelsa campaña.

“No hemos perdido ningún partido y hemos jugado un futbol elegante. Hemos entretenido a la gente que simplemente ama el futbol”, dijo Arsene Wenger.

El Arsenal de los Invencibles / Premier League

2004, el año del bicampeonato de Pumas

El 2004 también fue un año inolvidable para Pumas, que eran dirigidos por Hugo Sánchez, quien como jugador se formó en la cantera del equipo felino. El último campeonato de Pumas había sido en la temporada 1990-91, que se disputó aún con formato largo.

En 1996 se instauraron los torneos cortos y Pumas se convirtió en el primer bicampeón de la nueva era del futbol mexicano y de paso cortó esa racha de 13 años sin corona después de vencer a Chivas en la final del torneo Clausura 2004, en penales, y seis meses después se convirtió en el primer bicampeón del futbol mexicano tras ganarle la final de diciembre a Monterrey.

Los Pumas del 2004 / Mexsport

El 31 de agosto de 2004, Pumas escribió otro de sus capítulos memorables, cuando fue invitado para jugar el partido amistoso Santiago Bernabéu contra Real Madrid, y le ganó pese a que los merengues tenían un plantel plagado de estrellas, como David Beckham, Zinedine Zidane, Figo, Michael Owen e Iker Casillas.

Los Pumas de Hugo Sánchez / Mexsport

¿Se repetirá esta coincidencia de Pumas y Arsenal campeones en el mismo año? Lo descubriremos el domingo, en Ciudad Universitaria