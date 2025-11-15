Lo que necesitas saber: México ahora enfrentará a Canadá por un lugar en los Qualifiers 2026 de la Billie Jean King Cup

¡Vamos México! Aunque el tenis no es el deporte más popular en nuestro país, tenemos representantes que nos ponen muy en alto. El equipo femenil mexicano, encabezado por Renata Zarazúa, se impuso a Dinamarca en la Billie Jean King Cup 2025.

Se trata de un mini triangular que se disputa en Monterrey este fin de semana, y el cual da un boleto a los qualifiers de la Billie Jean King Cup 2026. ¡Sería increíble que México lo ganara y está a un paso de hacerlo!

Foto: Billie Jean King Cup (Facebook)

Renata Zarazúa y Giuliana Olmos sellan triunfo de México sobre Dinamarca en la Billie Jean King Cup 2025

La Billie Jean King Cup es el torneo que reúne a los mejores equipos del mundo, con las tenistas representando a su país. Es lo que en el tenis masculino representa la Copa Davis.

Y para ganarse un lugar en las finales de tan prestigioso torneo, primero hay que superar las rondas previas y los qualifiers. Por eso es tan importante que México haya logrado vencer a Dinamarca.

Equipo femenil de México en la Billie Jean King Cup

¡Con todo y remontada! El primer partido fue para las danesas, gracias al triunfo de Rebecca Munk Mortensen ante Victoria Rodríguez. La europea dio la campanada al imponerse 6-4 y 6-4, a pesar de estar cientos de puestos por debajo en el ranking con respecto a la mexicana.

Pero en México tenemos a la gran Renata Zarazúa y no nos decepcionó. Ella ganó el segundo juego, con parciales de 5-7, 6-3 y 6-3, sobre una valiente Johanne Svendsen.

El último juego definía todo, en dobles, y ahí vimos de nuevo a Renata Zarazúa junto a Giuliana Olmos, ¡una dupla espectacular! Juntas vencieron de forma contundente 6-3 y 7-5 a la pareja de Laura Brunkel y Emma Kamper, consiguiendo así la victoria por 2-1 para México.

¿Qué sigue para México en la Billie Jean King Cup?

Lo dicho, este torneo es un triangular y también incluye a Canadá. Canadienses y danesas juegan este sábado, y todo se definirá el domingo, 16 de noviembre, con el duelo entre México y Canadá.

Y de nuevo, de ganar el grupo, México clasificará a los Qualifiers de la Billie Jean Cup 2026, último paso para estar en las finales del torneo también el próximo año.

Lo único malo es que no hay transmisión alguna para sus partidos, pero es posible ver el resumen muy completo en el canal oficial de Youtube de la Billie Jean King Cup.

Mención especial de nuevo para Renata Zarazúa, que jugó de forma espectacular a pesar de enterarse poco antes de la muerte de su tío, el gran Vicente Zarazúa. ¡Una guerrera!