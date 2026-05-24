Lo que necesitas saber: George Russell ganó la carrera sprint del GP de Canadá



Kimi Antonelli consumó su cuarta victoria consecutiva en Fórmula 1 en una carrera tranquila para él tras el abandono de George Russell, mientras que Lewis Hamilton se subió al podio por segunda vez en la temporada tras un duelo espectacular con Max Vertappen en la parte final de la carrera del Gran Premio de Canadá, donde Checo Pérez sufrió su primer abandono como piloto de Cadillac.

Es raro decirlo, pero Max Verstappen consiguió su primer podio de la temporada en la quinta fecha.

Antonelli ya supera a Russell por 43 puntos en la clasificación de pilotos, por lo cual esto es un golpe fuerte en el ego y las aspiraciones de George.

GP de Canadá

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 K. Antonelli Mercedes 131 2 G. Russell Mercedes 88 3 C. Leclerc Ferrari 75 4 L. Hamilton Ferrari 72 5 L. Norris McLaren 58 6 O. Piastri McLaren 48 7 M. Verstappen Red Bull 43 8 P. Gasly Alpine 20 9 O. Bearman Haas 18 10 L. Lawson Racing Bulls 16 11 F. Colapinto Alpine 15 12 I. Hadjar Red Bull 14 13 C. Sainz Williams 6 14 A. Lindblad Racing Bulls 5 15 G. Bortoleto Audi 2 16 A. Albon Williams 1 17 E. Ocon Haas 1 18 N. Hulkenberg Audi 0 19 V. Bottas Cadillac 0 20 S. Pérez Cadillac 0 21 F. Alonso Aston Martin 0 22 L. Stroll Aston Martin 0

Mostrar más

Cerrar

Quien diga que Lewis Hamilton está acabado, se equivoca totalmente, y para muestra la manionra con la cual le arrebató el segundo lugar del podio a Max Verstappen.

Hamilton overtakes Verstappen on the outside!



This is how the move for the second spot on the podium unfolded… #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/m0Md9UvUbc — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Checo abandona el GP de Canadá por problemas en el Cadillac

Checo Pérez sufrió su primer abandono como piloto de Cadillac por una falla en la suspensión delantera derecha, pero lo curioso es que la pieza se reventó sin que el mexicano tuviera un contacto. Sergio Pérez venía haciendo una muy buena carrera, con una batalla muy cerrada con Esteban Ocon.

Antes de llegar a la chicana que lleva al muro de los campeones, Checo intentó seguir la trazada con un giro a la derecha, sin embargo, el auto no respondió la vuelta porque la suspensión ya estaba rota, por lo tanto siguió derecho y posteriormente el neumático quedó volando.

ME QUIERO MORIR CHECO IBA SUPER BIEN pic.twitter.com/cOOUU1CZ7S — ¹¹ (@perezrrow) May 24, 2026

Russell abandona tras una tensa batalla con Antonelli

George Russell marchaba como líder casi llegando a la mitad de la carrera, cuando al Mercedes se le murió la unidad de potencia en la vuelta 31, por lo cual tuvo que abandonar la cabina y la carrera del Gran Premio de Canadá.

Hasta entonces el británico había dado una pelea cerrada con Kimi Antonelli, con quien se había alternado el liderato en una batalla de alta tensión entre compañeros de equipo en la cual Antonelli había hecho el mayor desgaste.

Evidentemente el abandono de Russell fue una buena noticia para Antonelli.

Lando Norris abandonó en la vuelta 41. “Algo se rompió”, reportó el británico de McLaren

Arvid Lindbland no pudo iniciar y su carro fue retirado de la parrilla; las maniobras provocaron que se dieran dos vueltas de formación extra.

Gran Premio de Canadá

Fernando Alonso se retiró en le vuelta 27 y Alex Albon en la vuelta 15

La largada de Checo Pérez en el GP de Canadá

George Russell largó desde la pole position, sin embargo tato él como Kimi Antonelli (segundo en la parrilla) se quedaron en el arranque y fueron chamaqueado por Lando Norris, pero McLaren cometió un error con sus dos pilotos, pues salieron a pista con neumáticos para lluvia (intermedios), cuando la pista ya estaba seca, por lo cual Lando tuvo que renunciar al liderato para entrar a pits por neumáticos medios.

A LEAD CHANGE OFF THE START!



Here's how the start of the Canadian Grand Prix unfolded #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/1H85dwc7kn — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Aunque Antonelli quedó como líder, el italiano cometió un error y facilitó que Russell recuperara el liderato.

En la parte trasera, Checo Pérez, quien largó desde el cajón 20, ganó tres posiciones en la primera vuelta, pero Cadillac cometió el mismo error que McLaren y tanto el mexicano como su compañero de equipo, Valtteri Bottas, fueron llamados a pits para calzar neumáticos blandos, y los dos cayeron al fondo.