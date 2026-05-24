Lo que necesitas saber:

La próxima temporada de la Premier League inicia el 22 de agosto

Tuvieron que pasar 22 años para que Arsenal levantara el trofeo de la Premier League de nueva cuenta y lo hizo después de finalizar el partido contra Crystal Palace, al que venció sin sobresalto 2-1, en una jornada que nos regaló otros momentos emotivos en otras canchas, entre ellas las despedidas de Mohamed Salah con Liverpool y de Pepe Guardiola con Manchester City. 

Arsenal, campeón de la Premier League
Arsenal, campeón de la Premier League

Arsenal levanta el trofeo de la Premier League

La historia del Arsenal campeón inició con el pasillo de los jugadores del Crystal Palace a los Gunners campeones y poco más de dos horas después el capitán Martin Odegard levantó el trofeo de campeón.

La generación dirigida por Mikel Arteta no será recordada como la de ‘Los Invencibles’, pero pasarán a la historia del Arsenal como ‘Los Inolvidables’.

Para levantar el trofeo, los jugadores del Arsenal cambiaron el uniforme de visitante por el de local, y todos portaron el número 26, en referencia al año del reencuentro con el trofeo.

Arsenal campeón
Arsenal campeón

La despedida de Mohamed Salah en Liverpool

El ‘Faraón’ puso fin a su era con el Liverpool en el partido contra Brentford, en la cancha de Anfield, donde las tribunas lucieron mantas y carteles referentes al jugador egipcio, quien marcó una era. 

Él fue uno de los responsables de finalizar una sequía de casi 30 años sin que Liverpool ganara la Premier League y de hecho se va con dos (2020 y 2025), además de una Champions y un Mundial de Clubes, entre otros. 

Por ello una de esas pancartas destacaba la frase “We have gone from great to glory. Salah is our king” (Hemos pasado de ser geniales a alcanzar la gloria. Salah es nuestro rey).

Así despidieron a Salah en Anfield
Así despidieron a Salah en Anfield

Salah fue titular y escuchó una ultima vez el emotivo ‘You’ll Never Walk Alone’ de Anfield, y salió de cambio a los 73 minutos y tardó más de medio minuto en cruzar la línea de banda entre abrazos, agradecimientos por ovaciones y un último beso a la cancha. 

A continuación, imágenes que te harán llorar.

La última selfie de Salah en Anfield
La última selfie de Salah en Anfield
Salah en su despedida
Salah en su despedida

Todo lo que ganó Salah en Liverpool

  • 2 Premier League (2020 y 2025)
  • 2 Carabao Cup (2022 y 2024)
  • 1 Champions League (2019)
  • 1 Mundial de clubes (2019)
  • 1 Supercopa de Europa (2019)
  • 1 FA Cup (2022)
  • 1 Community Shield (2022)

Pep Guardiola se despide del Manchester City

Al Manchester City se le fue la Premier League de esta temporada, pero en realidad ganó todo lo demás bajo el mando de Pep Guardiola, quien dirigió su último partido para alejarse del futbol por un tiempo indeterminado.

A la cacha asistió su padre de 94 años, su esposa y sus hijos y desde antes del silbatazo inicial fue ovacionado por los aficionados del Manchester City, cuya historia se cuenta antes y después de Pep.

Despedida de Pep Guardiola
Despedida de Pep Guardiola
Despedida de Pep Guardiola
Despedida de Pep Guardiola

La despedida quedó sellada con este video emotivo con los momentos más especiales de Pep en el equipo, con jugadores que ya no están, pero que marcaron una etapa, como Agüero, Kompany, De Bruyne, David Silva y un largo etc, todo con la canción ‘Live Forever’ de Oasis.

Todo lo que ganó Guardiola con el Manchester City

  • 6 Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024)
  • 5 Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021 y 2026)
  • 3 Community Shield (2018, 2019 y 2024)
  • 3 FA Cup (2019, 2023 y 2026)
  • 1 Champions League (2023)
  • 1 Supercopa de Europa (2023)
  • 1 Mundial de Clubes (2023)

La de Guardiola no fue la única despedida emotiva del City, pues también se marcha uno de sus mejores jugadores, el portugués Bernardo Silva, uno de los mejores jugadores en la historia del club al lado de Kevin de Bruyne.

Manchester City se despidió de Bernardo Silva
Manchester City se despidió de Bernardo Silva

Descenso del West Ham y salvación del Tottenham

La última jornada de la Premier League también marcó la despedida del West Ham, que necesitaba ganar su partido ante Leeds y que Tottenham perdiera contra Everton.

Los Hammers hicieron su tarea y le ganaron 3-0 al Leeds, pero los Spurs también vencieron al Eeverton y sellaron su salvación.

West Ham selló su triunfo más doloroso, pues a pesar de ese contundente triunfo se despide de la Premier League y las caras largas no se hicieron esperar. El mexicano Edson Álvarez, quien fue cedido al Fenerbahce esta temporada, tendrá que reportar con los Hammers después del Mundial para saber su futuro, pero difícilmente lo veremos en la Championship.

West Ham descendido
West Ham descendido / FB West Ham

Lo interesante es que la próxima temporada veremos duelos entre West Ham y su más acérrimo rival, Milwall al que muchos quizá conocieron en la película ‘Green Street’ o popularmente conocida como ‘Hooligans’.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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