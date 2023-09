Lo que necesitas saber: México nunca ha derrotado a Australia, de las cinco veces que se han enfrentado, suman tres empates y dos victorias para los Socceroos.

La nueva era de la Selección Mexicana y Jaime Lozano comenzó con un partido poco espectacular y con los mismos dolores que han aquejado al equipo desde hace varios años, falta de ideas, pocas llegadas de juego y algunos jugadores que aunque estuvieron en la cancha ni tocaron el balón como Alexis Vega.

Y otros como Uriel Antuna que aunque fue el más participativo en el primer tiempo, también fue el más impreciso en sus pases, cantidad no es calidad. México rescató el empate, pero estuvo más cerca de la derrota que de la victoria.

Empatito en el debut oficial del LamborJimmy – Foto: Sopitas.com

La alineación de México

El Jimmy Lozano no se rompió la cabeza y arrancó el partido con la base de jugadores con los que ganó hace unos meses la Copa Oro, salvó las ausencias de Luis Chávez y Henry Martín. Héctor Herrera y Alexis Vega ocuparon los puestos vacantes, pero poco o más bien nada pudieron hacer para evitar la derrota de México.

Para empezar, a Herrera le costaba correr, se veía cansado y su falta de ritmo en comparación con el resto de sus compañeros era evidente. Aunque no todo fue malo, tuvo uno que otro destelló, algún pase decente, sin embargo, en el futbol, los pases bonitos no cuentan en el marcador.

Por otro lado, la historia de Alexis Vega no fue diferente. Regresó a las canchas después de varias semanas de ausencia por una lesión en la rodilla y su participación fue nula, tocó el balón pocas veces, ni una sola jugada de peligro, bien pudo no jugar y el resultado hubiera sido el mismo, entonces la pregunta es ¿Qué ve Jaime Lozano en Alexis Vega para que sea titular en estos momentos con la Selección?

¿Cómo fue el primer tiempo vs Australia?

Los primeros minutos de México fueron bastante intensos, tenían la posesión del balón, buscaron hacer daño, pero vimos la historia de siempre, muchas llegadas y escasa claridad. Antuna comenzó a pedir el balón, generó una que otra jugada interesante, pero no de peligro, sus pases no fueron precisamente los más certeros.

Santiago Giménez y Orbelin Pineda que eran los encargados de guiar el ataque del equipo no consiguieron abrir el marcador. Después de quince minutos México no pudo mantener el ritmo, Australia se hizo con el balón y en dos llegadas clavaron el primer gol del partido.

Harry Souttar aprovechó sus casi dos metros de estatura para ganarle la marca a Johan Vásquez, entre toda la línea defensiva de México el jugador del Leicester encontró un espacio bastante amplió y de un cabezazo sorprendió a Guillermo Ochoa. Las jugadas a balón parado le hacen mucho daño a México.

A diferencia de los hombres del Jimmy, los Socceroos en dos toques ponían el balón en dirección al arco de Ochoa.

El milagroso empate del segundo tiempo

En el segundo México salió obligado a buscar el empate y lo hizo, pero antes cayó el 2-0 de Australia tras un penal que se marcó tras una falta de Luis Romo y Julián Araujo, ambos intentaron frenar el ataque rival, sin embargo, terminaron concediendo el segundo gol de la noche. Una muestra clara de desconcentración.

Antes de eso, Santi tuvo en sus pies la oportunidad de ponerse la capa de héroe, pero falló el penal. El hombre del Feyenoord estrelló el balón en el travesaño. Giménez tiene una asignatura pendiente con México, mejorar en su cobro de penales.

Los cambios de México surtieron efecto

Aunque, si hay algo que tenemos que reconocer de Lozano es su ojo para los cambios, pues mandó a la cancha a los hombres que le dieron el empate; César Huerta y Raúl Jiménez, en lugar de Alexis Vega y Orbelín Pineda respectivamente.

Primero, Jiménez hizo valer su experiencia, le puso el ejemplo a Santi Giménez y desde los once pasos consiguió el 2-1, gol con el que hizo valida su convocatoria.

El Chino Huerta sabe que no muchos reciben un llamado en una Selección que parece tener todos sus puestos ocupados sin importar que los jugadores rindan o no. El hombre Pumas marcó el 2-2 en menos tiempo en la cancha logró darle empate a México, no fue Vega, ni Orbelin, ni Santi, fue Huerta, quien lanzó un disparo bien colocado con el que venció al portero de Australia.

