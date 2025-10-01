Lo que necesitas saber: El último partido de México en la Fase de Grupos será contra Marruecos el sábado 4 de octubre.

México buscará llegar hasta la final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Aunque no tendrán una Fase de Grupos sencilla, su primer partido es contra Brasil, después le sigue España y por último Marruecos. Sí, les tocó el ‘grupo de la muerte’.

La buena noticia es que podremos ver a Gilberto Mora, Yael Padilla, Hugo Camberos y más jovenes mexicanos en acción, muchos de ellos serán el futuro de la Selección Mayor.

Logo del Mundial Sub-20 Chile 2025 / FIFA

México vs España Sub 20

México le arrancó el empate 2-2 a Brasil en su debut en el Mundial Sub 20 y rescató su primer punto. Sin embargo, su siguiente rival en la Fase de Grupos es España, equipo que necesita sumar puntos después de su derrota ante Marruecos.

El México vs España Sub 20 se juega el miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas, tiempo de México, la transmisión va por el canal 9 de Televisa y vía streaming por Vix Premium para que no se lo pierdan.

Partido Fecha y horario Transmisión España Sub 20 vs México Sub 20 Miércoles 1 de octubre

14:00 hrs Canal 9

Vix Premium

México vs Marruecos

El último partido de México en la Fase de Grupos será contra Marruecos el sábado 4 de octubre.

Partido Fecha y horario Transmisión México Sub 20 vs Marruecos Sub 20 Sábado 4 de octubre

14:00 hrs Canal 5*

Canal 9*

Vix Premium *Por confirmar

La transmisión de los juegos de México en la Copa del Mundo correrán a cargo de Televisa, en el Canal 5 y 9. La televisora determinará el canal de cada uno de los partidos. Mientras que, vía streaming podrán disfrutarse por su servicio de Vix Premium.

Así va el grupo de México en el Mundial Sub 20

Marruecos marcha en primer lugar del Grupo C con 3 puntos, le siguen México y Brasil con 1 punto, cada uno. Para sorpresa de todos, España marcha en el último lugar, aunque eso podría cambiar en los siguientes dos partidos.

Marruecos: 3 pts

México: 1 pt

Brasil: 1 pt

España: 0 pts

Convocados Mundial Sub 20

En la lista de convocados de México para el Mundial Sub 20, destaca el nombre de Gilberto Mora, Yael Padilla y Hugo Camberos, pero acá está completa para que le echen un ojo.