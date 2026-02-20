Lo que necesitas saber: Islandia nunca le ha ganado a la Selección Mexicana

México juega contra Islandia su último partido amistoso del año sin futbolistas de Europa, y ya conocemos a los convocados para este partido, que se disputa el miércoles 25 de febrero, en la cancha del Estadio Corregidora.

Al tratarse de un partido fuera de Fecha FIFA, los convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana son únicamente jugadores que militan en la Liga MX, por lo tanto quien espere la convocatoria de Fidalgo, tendrá que esperar al siguiente partido en Fecha FIFA, que será contra Portugal, el 28 de marzo.

A la vez Islandia acude sin sus mejores jugadores, al no contar con aquellos que militan fuera de su país, como Hákon Arnar Haraldsson, del Lille o Albert Gudmundsson, de la Fiorentina.

Jugadores de la Selección Mexicana / Mexsport

Los jugadores convocados para el México vs Islandia

Javier Aguirre convocó a un total de 21 futbolistas, y para sorpresa de muchos, la base son jugadores de Chivas, que es líder del torneo. En total son siete jugadores del Rebaño en esta lista.

Además destaca la presencia de Guillermo ‘Memote’ Martínez, de Pumas, en lugar de Berterame, quien se fue a la MLS con el Inter Miami.

Convocatoria Selección Mexicana

Los convocados tendrán que reportar una vez finalizada la séptima jornada de la Liga MX, o sea desde el domingo 22 de febrero, y reportarán directamente en Querétaro.

México vs Islandia: El Tri domina a los vikingos

Islandia nunca le ha podido ganar a México y el hecho de jugar de visita y con elementos de su liga local, no le da muchas esperanzas para romper esa racha.