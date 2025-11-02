Lo que necesitas saber:

Con dos atajas de penales durante el encuentro y con una más en la tanda de penaltis, Valentina Murrieta nos dio el pase a las semifinales.

¡México logró clasificar a semifinales del Mundial Femenil Sub 17! y no lo consiguió contra cualquier rival, sino que venció a Italia, selección que venía goleando a todo equipo que se le ponía enfrente… pero se toparon con pared gracias a las atajadas de nuestra portera Valentina Murrieta.

México clasifica a semis del Mundial Femenil Sub 17 // X:@Miseleccionfem

México vence a Italia en cuartos de final y avanza a semifinales en Mundial Sub 17

Mexico sigue jugando con un nivel extraordinario. Tanto que este domingo venció a Italia y así logró clasificar a las semifinales del Mundial Femenil Sub 17.

Con un partidazo de la selección mexicana, pero sobretodo de Valentina Murrieta, nuestro país logro mantener el marcador en ceros hasta los paneles. Y aunque se sufrió, logramos quedar 5 – 4.

Eso sí, lo de nuestra portera no te lo decimos a la ligera… pues con dos atajas de penales durante el encuentro y con una más en la tanda de penaltis, la mexicana nos dio el pase a las semifinales. Ahora se viene el siguiente reto: Países Bajos.

mexico-vs-paises-bajos-semifinal-mundial-femenil-sub-17-donde-ver-1
México clasifica a semis del Mundial Femenil Sub 17 // X:@fifaworldcup_es

¿Cuándo volverá a jugar la selección mexicana?

El sueño del Tri Femenil Sub-17 de vuelta en una Final en la Copa Mundial es cada vez mayor y antes de poder lograrlo, las mexicanas tendrán que derrotar a Países Bajos.

Este no es el primer encuentro de nuestra selección contra las neerlandesas, pues en Fase de Grupos, México se impuso 1-0 con un gol de Citlalli Reyes. Así que aquí tenemos fe y vamos por esa final.

Ve anotando la fecha en tu calendario, pues México vs Países Bajos se jugará el miércoles 5 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo CDMX).

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

cam-little-hace-historia-anota-gol-campo-mas-largo-nfl-68-yardas

Cam Little hace historia y anota el gol de campo más largo de la NFL… ¡68 yardas!
Dónde ver México vs Italia Mundial Femenil Sub 17

¿Dónde ver a México vs Italia en el Mundial Femenil Sub 17?
NBA Mexico City Game 2025

La ausencia de Anthony Davis, precios y merch: Lo que no se vio en el juego de la NBA en México
Will Smith, el nombre que ha ganado la Serie Mundial 6 años seguidos

Will Smith, el nombre que ha ganado la Serie Mundial 6 años seguidos

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook