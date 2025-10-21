Lo que necesitas saber: México solo necesita ganar su siguiente partido para avanzar a octavos de final

¡México va con todo en el Mundial Femenil Sub 17! La Selección Mexicana venció a una verdadera potencia de la categoría, Países Bajos, y lo hizo con un golazo que es una verdadera obra de arte, cortesía de Citlalli Reyes.

¿Qué sigue? Toca enfrentar a Camerún en el cierre de la fase de grupos, partido donde el Tricolor buscará el boleto a octavos de final y que no te puedes perder.

Foto: @miseleccionfem

El golazo de Citlalli Reyes para la victoria de México vs Países Bajos

Se sufrió como pocas veces, sobre todo con la expulsión de Vanessa Paredes al minuto 58. México jugó con 10 futbolistas el resto del partido y parecía que las neerlandesas terminarían por vencer a la Selección Femenil.

Pero las nuestras sacaron la casta y terminaron dominando a la Naranja Mecánica, quienes llegaron como campeonas europeas Sub 17. Perder hubiera representado ir haciendo las maletas de regreso, pero la Selección Mexicana ganó con un golazo soberbio de Citlalli Reyes, quien hace historia al ser la primera mexicana que anota en dos diferentes mundiales Sub 17.

Una joya que merece verse una y otra vez: Se quitó la marca pegajosa de la defensa y sacó un disparo desde tres cuartos de cancha que se fue directo al ángulo. ¡De antología!

México vs Camerún: ¿Dónde ver el siguiente partido del Mundial Femenil Sub 17?

Se viene otro duelo complicado. El México vs Camerún se juega el viernes 24 de octubre a las 13:00 horas. Ahí sabremos si clasifica o no a octavos de final.

La transmisión va por TUDN en televisión de paga, así como por ViX y por FIFA+ en streaming totalmente gratis.

Partido Fecha y Hora Transmisión Links México vs Camerún

Mundial Femenil Sub 17 Viernes 24 de octubre

13:00 horas TUDN

ViX

FIFA+ ViX

FIFA+

¿Qué necesita México para clasificar a octavos en el Mundial Femenil Sub 17?

El horizonte de la Selección Femenil se aclaró bastante con el triunfo frente a Países Bajos. México solo necesita ganarle a Camerún para asegurar su lugar en octavos de final del Mundial Sub 17.

Solo sería cosa de analizar los escenarios para saber en qué posición podría avanzar a la siguiente ronda, ya que el primer criterio de desempate es el resultado directo.

Si gana clasifica a octavos de final, pero necesita que Países Bajos le gane a Corea del Norte para que las tres queden con 6 puntos y la diferencia de goles le ayude a ser primeras de grupo.

Si gana pero Corea del Norte no pierde con Países Bajos, clasifican como segundas de grupo.

Si empata, necesita que Países Bajos no le gane a Corea del Norte para mantener el segundo lugar del grupo.

Si empata y Países Pajos gana, debe esperar resultados de otros grupos para avanzar como una de las mejores terceras.

Si pierde, necesita que Corea del Norte le gane a Países Bajos para empatar en puntos con Camerún y las neerlandesas, y que la diferencia de goles sea el criterio de desempate para definir quién clasifica.

¡Venga, chicas! Sí se puede contra Camerún y vamos por ese primer lugar de grupo.