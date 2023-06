Mientras la Selección Mexicana Mayor jugará por el tercer lugar de la Nations League, la Sub 23 se enfrentará a Panamá en la final del Maurice Revello, no es una sorpresa que las juveniles saquen la cara por México, la sorpresa es no ver a esos jóvenes consolidados en el fútbol nacional o internacional.

La Sub 23, dirigida por Raúl Chabrand logró dejar los fantasmas en el pasado y eliminó a Francia, el máximo favorito para llevarse el primer lugar, desde los once pasos en las semifinales del torneo y ahora llega como el candidato ideal a llevarse la máxima gloria en tierras francesas.

¿Cómo fue el camino de México?

México avanzó a las semifinales como mejor segundo lugar del torneo con seis unidades. Derrotó en la Fase de Grupos a Qatar y Mediterráneo, cayó ante Australia, pero la diferencia de goles lo mantuvo con vida.

En la semifinal los aztecas empataron 2-2 con Francia en tiempo regular y el ganador se tuvo que decidir desde los once pasos, en donde el TRI sorprendió y eliminó al país anfitrión, no como otros que son humillados, sí, nos referimos a los hombres de Diego Cocca.

México 2 – 1 Mediterráneo

México 4 – 0 Qatar

México 0 – 2 Australia

México 4 – 3 Francia

¿Cómo le ha ido a México en el Maurice Revello?

La única vez que la Selección Mexicana ha ganado el Maurice Revello, antes llamado Esperanzas de Toulon, fue en el 2012, bajó el mando de Luis Fernando Tena los aztecas derrotaron en la final a Turquía 3-0 y firmaron su mejor actuación en la historia del certamen.

De las 27 participación que registra México en el torneo, solo en siete ocasiones han terminado dentro de los primeros lugares.

Edición 2023 | ¿?

Edición 2022 | 3º Lugar

Edición 2019 | 3º Lugar

Edición 2018 | 2º Lugar

Edición 2012 | 1º Lugar

Edición 1997 | 3º Lugar

Edición 1976 | 3º Lugar

¿Cómo, cuándo y dónde ver la final entre México y Panamá?

El equipo dirigido por Raúl Chabrand se enfrentará a Panamá por el primer lugar del Maurice Revello esté domingo 18 de junio en punto de las 10:00 horas, tiempo de México.

Será tercera final del TRI en el torneo y la transmisión se podrá disfrutar por ESPN y Star+.

Partido Fecha Sede Transmisión Link México vs Panamá / Gran Final Domingo 18 de junio Stade Marcel Roustan

ESPN y Star + ESPN, Star +

Mientras unos dan vergüenza otros están a 90 minutos de ser campeones, una lastima que varios de esos talentos se perderán como ha pasado en procesos anteriores, pero en fin, el fútbol mexicano solo obedece al interés económico y no al deportivo.